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Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
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Новости Подмосковья
 
20:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kompleks-2024039098.html
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:05:00+03:00
2025-06-19T20:05:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и акционер группы компаний "Лето" Алексей Зеленков. "Благодаря реализации проекта производство пищевых яиц в Подмосковье увеличится в четыре раза. Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 миллионов яиц в год. Для сравнения за весь 2024 год в Московской области было произведено 199 миллионов яиц. Остальной объем для огромного рынка столичного мегаполиса везем из других регионов. Инвестор готов вложить 6 миллиардов рублей в строительство комплекса, важно, что дополнительно будет создано 300 рабочих мест", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. На птицефабрике будет шесть корпусов для выращивания молодняка (по 90 тысяч птицемест каждый), восемь – для содержания основного стада кур-несушек (по 270 тысяч птицемест), а также распределительный центр для сортировки и упаковки, комбикормовый цех. ГК "Лето" уже приступила к первому этапу строительства. На данный момент идет прокладка и подключение внутренних инженерных сетей, устанавливают оборудование в корпусах для молодняка, возводят помещения для содержания основного стада кур-несушек. В ходе реализации проекта предполагается получение региональных мер поддержки – возмещение затрат на оборудование и технику, льготное кредитование, налоговые льготы.
https://ria.ru/20250619/stupin-2023943760.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье

Птицеводческий комплекс по выпуску яиц запустят в подмосковной Кашире

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиПтицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье
Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Птицеводческий комплекс по производству яиц запустят в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и акционер группы компаний "Лето" Алексей Зеленков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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"Благодаря реализации проекта производство пищевых яиц в Подмосковье увеличится в четыре раза. Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 миллионов яиц в год. Для сравнения за весь 2024 год в Московской области было произведено 199 миллионов яиц. Остальной объем для огромного рынка столичного мегаполиса везем из других регионов. Инвестор готов вложить 6 миллиардов рублей в строительство комплекса, важно, что дополнительно будет создано 300 рабочих мест", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
На птицефабрике будет шесть корпусов для выращивания молодняка (по 90 тысяч птицемест каждый), восемь – для содержания основного стада кур-несушек (по 270 тысяч птицемест), а также распределительный центр для сортировки и упаковки, комбикормовый цех.
ГК "Лето" уже приступила к первому этапу строительства. На данный момент идет прокладка и подключение внутренних инженерных сетей, устанавливают оборудование в корпусах для молодняка, возводят помещения для содержания основного стада кур-несушек.
В ходе реализации проекта предполагается получение региональных мер поддержки – возмещение затрат на оборудование и технику, льготное кредитование, налоговые льготы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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