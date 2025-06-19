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Новый комплекс по переработке отходов планируют построить в Петербурге - РИА Новости, 19.06.2025
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17:37 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kompleks-2023993220.html
Новый комплекс по переработке отходов планируют построить в Петербурге
Новый комплекс по переработке отходов планируют построить в Петербурге - РИА Новости, 19.06.2025
Новый комплекс по переработке отходов планируют построить в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашения в природоохранной сфере, в рамках... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:37:00+03:00
2025-06-19T17:37:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашения в природоохранной сфере, в рамках которых планируется строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) "Новоселки", а также предприятий для утилизации электронного и электрического оборудования, пластиковых отходов, сообщила пресс-служба администрации губернатора. В частности, Беглов, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Ирина Тарасова и руководители природоохранных организаций подписали четыре соглашения в природоохранной сфере. Заключение соглашений состоялось при участии заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дениса Буцаева. Общий объем инвестиций по четырем соглашениям составит около 22 миллиардов рублей. Основополагающим документом стало рамочное соглашение о сотрудничестве с ППК "РЭО". Оно предполагает создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с отходами, привлечение инвестиций в мусороперерабатывающую отрасль Петербурга. "Все соглашения имеют стратегическое значение. Они направлены на обеспечение экологического благополучия в Петербурге, развитие системы переработки отходов. Мы нацелены на создание комплекса по обработке твердых коммунальных отходов "Новоселки". Строительство предприятий для утилизации электронного и электрического оборудования, пластиковых отходов. Соглашения станут основой для перехода Петербурга к экономике замкнутого цикла, позволят создать условия для глубокой переработки и вторичного использования, приведут к значительному снижению нагрузки на природные ресурсы и повышению качества жизни горожан", - сказал Беглов. Строительство комплекса по переработке отходов "Новоселки" начнется в Петербурге в рамках соглашения с АО "Невский экологический оператор". Это второе предприятие по переработке твердых коммунальных отходов, построенное НЭО совместно с городом. Комплекс мощностью 600 тысяч ТКО в год будет оснащен современным оборудованием и технологиями, позволяющими возвращать больше ресурсов во вторичный оборот, включая переработку органической фракции в техногрунт (до 240 тысяч тонн в год) и выпуск брикетов альтернативного топлива (до 120 тысяч тонн в год). Соглашение с АО "Акрон Холдинг" предполагает создание нового производства по обращению с отходами электронного и электрического оборудования. Соглашение с ООО "Неваспецпласт" позволит создать крупнейшее на Северо-Западе России предприятие по переработке пластиковых отходов. Завод сможет принимать ПЭТ-бутылки, мощность нового производства составит до 20 тысяч тонн в год. Полученная продукция высокого качества будет использована как сырье для изготовления новой пищевой упаковки. "Санкт-Петербург проявляет системный подход к формированию экономики замкнутого цикла. Мы видим, как здесь активно развиваются проекты в сфере обработки и переработки отходов, реализуются инфраструктурные инициативы. Например, в 2024 году ввели КПО "Волхонка". Это важный вклад в достижение национальных целей – снижение захоронения и вовлечение вторсырья в повторный оборот. Мы ценим наше сотрудничество и готовы поддерживать регион в реализации экологически значимых проектов", – отметила Тарасова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/beglov-2023926062.html
https://ria.ru/20250618/pmef-2023534142.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Новый комплекс по переработке отходов планируют построить в Петербурге

Новый комплекс по переработке отходов планируют построить в Санкт-Петербурге

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашения в природоохранной сфере, в рамках которых планируется строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) "Новоселки", а также предприятий для утилизации электронного и электрического оборудования, пластиковых отходов, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
В частности, Беглов, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Ирина Тарасова и руководители природоохранных организаций подписали четыре соглашения в природоохранной сфере. Заключение соглашений состоялось при участии заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дениса Буцаева.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Беглов: Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей
15:03
Общий объем инвестиций по четырем соглашениям составит около 22 миллиардов рублей. Основополагающим документом стало рамочное соглашение о сотрудничестве с ППК "РЭО". Оно предполагает создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с отходами, привлечение инвестиций в мусороперерабатывающую отрасль Петербурга.
"Все соглашения имеют стратегическое значение. Они направлены на обеспечение экологического благополучия в Петербурге, развитие системы переработки отходов. Мы нацелены на создание комплекса по обработке твердых коммунальных отходов "Новоселки". Строительство предприятий для утилизации электронного и электрического оборудования, пластиковых отходов. Соглашения станут основой для перехода Петербурга к экономике замкнутого цикла, позволят создать условия для глубокой переработки и вторичного использования, приведут к значительному снижению нагрузки на природные ресурсы и повышению качества жизни горожан", - сказал Беглов.
Строительство комплекса по переработке отходов "Новоселки" начнется в Петербурге в рамках соглашения с АО "Невский экологический оператор". Это второе предприятие по переработке твердых коммунальных отходов, построенное НЭО совместно с городом. Комплекс мощностью 600 тысяч ТКО в год будет оснащен современным оборудованием и технологиями, позволяющими возвращать больше ресурсов во вторичный оборот, включая переработку органической фракции в техногрунт (до 240 тысяч тонн в год) и выпуск брикетов альтернативного топлива (до 120 тысяч тонн в год).
Соглашение с АО "Акрон Холдинг" предполагает создание нового производства по обращению с отходами электронного и электрического оборудования. Соглашение с ООО "Неваспецпласт" позволит создать крупнейшее на Северо-Западе России предприятие по переработке пластиковых отходов. Завод сможет принимать ПЭТ-бутылки, мощность нового производства составит до 20 тысяч тонн в год. Полученная продукция высокого качества будет использована как сырье для изготовления новой пищевой упаковки.
"Санкт-Петербург проявляет системный подход к формированию экономики замкнутого цикла. Мы видим, как здесь активно развиваются проекты в сфере обработки и переработки отходов, реализуются инфраструктурные инициативы. Например, в 2024 году ввели КПО "Волхонка". Это важный вклад в достижение национальных целей – снижение захоронения и вовлечение вторсырья в повторный оборот. Мы ценим наше сотрудничество и готовы поддерживать регион в реализации экологически значимых проектов", – отметила Тарасова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Александр Беглов: ПМЭФ – открытая площадка для всех, кто готов сотрудничать
Вчера, 13:00
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
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