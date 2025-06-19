https://ria.ru/20250619/kompleks-2023926990.html

Первый мультитемпературный складской комплекс построят на Вологодчине

Первый мультитемпературный складской комплекс построят на Вологодчине - РИА Новости, 19.06.2025

Первый мультитемпературный складской комплекс построят на Вологодчине

На полях Петербургского международного экономического форума между правительством Вологодской области, X5 Group и ГК "Ориентир" было подписано трехстороннее... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:06:00+03:00

2025-06-19T15:06:00+03:00

2025-06-19T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума между правительством Вологодской области, X5 Group и ГК "Ориентир" было подписано трехстороннее соглашение о строительстве первого мультитемпературного складского комплекса в областной столице, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Реализация проекта по строительству мультитемпературного распределительного центра станет очередным шагом для развития логистического потенциала Вологодской области. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,7 миллиарда рублей. В приоритете – повышение транспортной доступности, которая к тому же обеспечивает продовольственную безопасность нашего региона. Особое внимание уделяем созданию новых рабочих мест для вологжан. Так, благодаря привлечению системного инвестора и одного из лидеров розничной торговли на территории Вологодчины появится возможность для трудоустройства еще порядка 750 местных жителей", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Георгия Филимонова. В частности, в рамках реализации трехстороннего соглашения в столице региона будет построен современный мультитемпературный комплекс торговой сети "Пятерочка" площадью 37 тысяч квадратных метров с возможностью дальнейшего расширения. Его будут использовать для приемки, хранения, обработки и отгрузки продовольственных и непродовольственных товаров. Распределительный центр обеспечит снабжение магазинов сразу пяти регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов: Вологодской, Архангельской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Он также станет ключевым звеном логистической сети X5 Group в северо-восточной части центральной России. По оценкам консалтинговой компании NF Group, на сегодняшний день в Вологодской области насчитывается менее 50 тысяч квадратных метров современных складских площадей, поэтому новый проект станет первым в регионе мультитемпературным складским комплексом. Реализацией проекта займется ГК "Ориентир": компания возьмет на себя задачи от проектирования до строительства комплекса под ключ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/filimonov-2023925457.html

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вологодская область, георгий филимонов, пмэф