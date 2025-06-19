https://ria.ru/20250619/kompetentsii-2023978023.html
Конкурсы по 15 компетенциям пройдут в финале чемпионата высоких технологий
Конкурсы по 15 компетенциям пройдут в финале чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 19.06.2025
Конкурсы по 15 компетенциям пройдут в финале чемпионата высоких технологий
Соревновательная программа финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде будет организована по 15 инновационным компетенциям, объединенным по пяти... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:13:00+03:00
2025-06-19T17:13:00+03:00
2025-06-19T17:13:00+03:00
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Соревновательная программа финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде будет организована по 15 инновационным компетенциям, объединенным по пяти блокам, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института профессионального образования. "Чемпионат высоких технологий – это своеобразное конструкторское бюро профессий будущего. В этом году компетенции чемпионата посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Это и возможности беспилотных систем, и применение высоких технологий в медицине и для развития воссоединенных территорий", – рассказала начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба. Планируется, что партнерами-соорганизаторами чемпионата станут 6 профильных предприятий реального сектора экономики. Блок "Технологии беспилотных систем" включает такие компетенции, как "Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры", "Кибериммунная автономность", "Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов / телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", "Противодействие беспилотным авиационным системам", "Технологии волоконно-оптической связи для беспилотных авиационных систем". Компетенции блока "Производство и инженерные технологии" – "Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования", "Исследование новых веществ и материалов", "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0", "Ручная лазерная сварка", "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта". В блоке "Технологии медицины" три компетенции. Это "Персонализированные здоровьесберегающие технологии", "Индивидуальные фармацевтические решения", "Фельдшер по медицинской реабилитации". В блоке "Сельское хозяйство и аграрные технологии" соревнования проводятся по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства", а в блоке "Информационные и коммуникационные технологии" – по компетенции "Цифровой двойник пациента". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Чемпионат проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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чемпионат «профессионалы», россия
Чемпионат «Профессионалы», Россия
Конкурсы по 15 компетенциям пройдут в финале чемпионата высоких технологий
Соревнования по 15 компетенциям состоятся в финале чемпионата высоких технологий
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Соревновательная программа финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде будет организована по 15 инновационным компетенциям, объединенным по пяти блокам, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института профессионального образования.
"Чемпионат высоких технологий – это своеобразное конструкторское бюро профессий будущего. В этом году компетенции чемпионата посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Это и возможности беспилотных систем, и применение высоких технологий в медицине и для развития воссоединенных территорий", – рассказала начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба.
Планируется, что партнерами-соорганизаторами чемпионата станут 6 профильных предприятий реального сектора экономики.
Блок "Технологии беспилотных систем" включает такие компетенции, как "Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры", "Кибериммунная автономность", "Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов / телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", "Противодействие беспилотным авиационным системам", "Технологии волоконно-оптической связи для беспилотных авиационных систем".
Компетенции блока "Производство и инженерные технологии" – "Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования", "Исследование новых веществ и материалов", "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0", "Ручная лазерная сварка", "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта".
В блоке "Технологии медицины" три компетенции. Это "Персонализированные здоровьесберегающие технологии", "Индивидуальные фармацевтические решения", "Фельдшер по медицинской реабилитации".
В блоке "Сельское хозяйство и аграрные технологии" соревнования проводятся по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства", а в блоке "Информационные и коммуникационные технологии" – по компетенции "Цифровой двойник пациента".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.
Чемпионат проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".