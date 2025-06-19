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Решетников заявил, что многие западные компании остались в России - РИА Новости, 19.06.2025
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18:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kompanii-2024013345.html
Решетников заявил, что многие западные компании остались в России
Решетников заявил, что многие западные компании остались в России - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников заявил, что многие западные компании остались в России
Миф о том, что западные компании ушли из РФ, немного преувеличен, многие из них остались и сейчас просят свои правительства разрешить возобновить инвестиции в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:25:00+03:00
2025-06-19T18:25:00+03:00
экономика
технологии
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Миф о том, что западные компании ушли из РФ, немного преувеличен, многие из них остались и сейчас просят свои правительства разрешить возобновить инвестиции в российский рынок, который предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Миф о том, что западные компании ушли, несколько преувеличен. Очень много компаний осталось. Да, у них есть запрет на инвестиции, и это им самим не нравится. Потому что они находятся на нашем премиальном рынке, откуда много кто поуходил, где растут доходы и где вот только немного инвестируй - и получишь рост", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. Он также напомнил, что эти компании выплачивают дивиденды, но не могут вывести эти деньги из-за запрета России. "У них мощный запрос к правительствам своих стран: разрешите нам инвестировать здесь, в Россию. Потому что возможности большие", - отметил Решетников. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А первый вице-премьер Денис Мануров во вторник на ПМЭФ заявил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть "умными", в первую очередь направленными на создание новых технологических компетенций. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023994696.html
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экономика, технологии, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников заявил, что многие западные компании остались в России

Глава МЭР Решетников: многие западные компании продолжают инвестировать в Россию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Максим Решетников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Миф о том, что западные компании ушли из РФ, немного преувеличен, многие из них остались и сейчас просят свои правительства разрешить возобновить инвестиции в российский рынок, который предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Миф о том, что западные компании ушли, несколько преувеличен. Очень много компаний осталось. Да, у них есть запрет на инвестиции, и это им самим не нравится. Потому что они находятся на нашем премиальном рынке, откуда много кто поуходил, где растут доходы и где вот только немного инвестируй - и получишь рост", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
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Он также напомнил, что эти компании выплачивают дивиденды, но не могут вывести эти деньги из-за запрета России. "У них мощный запрос к правительствам своих стран: разрешите нам инвестировать здесь, в Россию. Потому что возможности большие", - отметил Решетников.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А первый вице-премьер Денис Мануров во вторник на ПМЭФ заявил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть "умными", в первую очередь направленными на создание новых технологических компетенций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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