https://ria.ru/20250619/kobzev-2024035767.html

Приангарье планирует реализовать сельхозпроекты на 3,3 млрд руб

Приангарье планирует реализовать сельхозпроекты на 3,3 млрд руб - РИА Новости, 19.06.2025

Приангарье планирует реализовать сельхозпроекты на 3,3 млрд руб

Иркутская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на сумму 3,3 миллиарда рублей, направленные на интенсивное развитие молочного животноводства,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:46:00+03:00

2025-06-19T19:46:00+03:00

2025-06-19T19:46:00+03:00

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Иркутская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на сумму 3,3 миллиарда рублей, направленные на интенсивное развитие молочного животноводства, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион планирует заключить более 20 соглашений, в том числе инвестиционных. В четверг был подписан ряд соглашений, связанных с интенсивным развитием в Приангарье молочного животноводства. Одно из них, с прогнозным объемом инвестиций 700 миллионов рублей, касалось строительства молочно-товарной фермы на тысячу голов. Его подписал генеральный директор СХАО "Белореченское" Гавриил Франтенко с правительством Приангарья. Второе, с прогнозной стоимостью 400 миллионов рублей, Франтенко подписал с директором белорусского предприятия "Межрегиональная энергетическая компания" Виталием Жаковичем. Оно направлено на проектирование и строительство локальных очистных сооружений для сельхозпредприятий. Еще одно соглашение на полях Петербургского международного экономического форума губернатор региона заключил с первым заместителем генерального директора ООО "Иркутский масложиркомбинат" Дмитрием Баймашевым. "Оно направлено на сотрудничество по созданию молочно-товарной фермы на 3 тысячи голов коров. Прогнозный объем инвестиций 2,2 миллиарда рублей. Уверен, что с помощью заключенных соглашений, совместных усилий правительства, ведущих сельскохозяйственных предприятий и инвесторов региону будет оказано содействие по интенсивному развитию животноводства. Это позволит увеличить самообеспеченность Приангарья молоком", - сказал Кобзев. Также в четверг на форуме были подписаны соглашения о развитии цифровизации с ПАО "Вымпел - Коммуникации" и ПАО "МТС", о строительстве логистического центра на 150 тысяч квадратных метров с компанией РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ). Кроме этого Рослесхоз, правительство Иркутской области и ООО "Эн+" подписали соглашение о подготовке лесоклиматического проекта по мониторингу и охране лесов от пожаров на основе системы видеонаблюдения.

https://ria.ru/20250619/kobzev-2023986832.html

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иркутская область, игорь кобзев