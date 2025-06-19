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Соглашения о развитии цифровых технологий подписал на ПМЭФ глава Приангарья - РИА Новости, 19.06.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:28 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kobzev-2023986832.html
Соглашения о развитии цифровых технологий подписал на ПМЭФ глава Приангарья
Соглашения о развитии цифровых технологий подписал на ПМЭФ глава Приангарья - РИА Новости, 19.06.2025
Соглашения о развитии цифровых технологий подписал на ПМЭФ глава Приангарья
Соглашения, направленные на реализацию проектов, связанных с развитием цифровизации в Иркутской области, подписаны на ПМЭФ с ПАО "Вымпел-Коммуникации" и ПАО... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:28:00+03:00
2025-06-19T17:28:00+03:00
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Соглашения, направленные на реализацию проектов, связанных с развитием цифровизации в Иркутской области, подписаны на ПМЭФ с ПАО "Вымпел-Коммуникации" и ПАО "МТС", сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области начала работу на 28-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион планирует заключить более 20 соглашений, в том числе инвестиционных. В четверг глава Приангарья подписал соглашения, связанные с развитием связи и телекоммуникаций с генеральным директором ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сергеем Анохиным и генеральным директором ПАО "МТС" Инессой Галактионовой. "Партнерство будет способствовать реализации проектов и программ, направленных на технологическое развитие региона, укрепление экономических позиций, повышение уровня жизни населения Иркутской области и развитие туристической отрасли. Мы понимаем, что цифровизация – это не просто тренд, это необходимость. Первостепенное значение для нас сегодня имеют вопросы устранения цифрового неравенства, обеспечения отдаленных и малонаселенных пунктов Иркутской области услугами мобильной связи и доступом к сети", – сказал Игорь Кобзев. С Сергеем Анохиным глава Иркутской области обсудил вопросы строительства инфраструктуры связи в малых населенных пунктах, модернизацию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", организацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля и внедрение автоматизированной системы управления транспортными потоками на паромной переправе на остров Ольхон. С Инессой Галактионовой была рассмотрена возможность совместной работы при реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" в части цифровизации инфраструктуры, а также вопросы использования "больших данных" для анализа точек притяжения и планирования развития туристической инфраструктуры Иркутской области. Кроме того, в фокусе внимания проекты, направленные на повышение комфорта и безопасности городской среды с использованием технологии передачи данных NB-IoT в крупных городах области.
https://ria.ru/20250607/oborot-2021538829.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
Соглашения о развитии цифровых технологий подписал на ПМЭФ глава Приангарья

Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения о развитии цифровых технологий в Приангарье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Соглашения, направленные на реализацию проектов, связанных с развитием цифровизации в Иркутской области, подписаны на ПМЭФ с ПАО "Вымпел-Коммуникации" и ПАО "МТС", сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев.
Делегация Иркутской области начала работу на 28-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион планирует заключить более 20 соглашений, в том числе инвестиционных. В четверг глава Приангарья подписал соглашения, связанные с развитием связи и телекоммуникаций с генеральным директором ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сергеем Анохиным и генеральным директором ПАО "МТС" Инессой Галактионовой.
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"Партнерство будет способствовать реализации проектов и программ, направленных на технологическое развитие региона, укрепление экономических позиций, повышение уровня жизни населения Иркутской области и развитие туристической отрасли. Мы понимаем, что цифровизация – это не просто тренд, это необходимость. Первостепенное значение для нас сегодня имеют вопросы устранения цифрового неравенства, обеспечения отдаленных и малонаселенных пунктов Иркутской области услугами мобильной связи и доступом к сети", – сказал Игорь Кобзев.
С Сергеем Анохиным глава Иркутской области обсудил вопросы строительства инфраструктуры связи в малых населенных пунктах, модернизацию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", организацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля и внедрение автоматизированной системы управления транспортными потоками на паромной переправе на остров Ольхон.
С Инессой Галактионовой была рассмотрена возможность совместной работы при реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" в части цифровизации инфраструктуры, а также вопросы использования "больших данных" для анализа точек притяжения и планирования развития туристической инфраструктуры Иркутской области. Кроме того, в фокусе внимания проекты, направленные на повышение комфорта и безопасности городской среды с использованием технологии передачи данных NB-IoT в крупных городах области.
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