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Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье - РИА Новости, 19.06.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:32 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/klaster-2024042356.html
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье - РИА Новости, 19.06.2025
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье
Правительство Тверской области и компания "Холдинг Транспортные Компоненты" подписали соглашение о развитии кластера транспортного машиностроения на территории... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:32:00+03:00
2025-06-19T20:32:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и компания "Холдинг Транспортные Компоненты" подписали соглашение о развитии кластера транспортного машиностроения на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства. В церемонии подписания документа в рамках ПМЭФ-2025 участвовал губернатор региона Игорь Руденя. Цель соглашения – дальнейшее наращивание промышленного потенциала Тверской области. Оно предусматривает создание новых и развитие существующих промышленных площадок. В частности, до 2034 года планируется расширение промышленного технопарка КСК, а также создание нового технопарка ХТК. "В настоящее время полностью реализовано соглашение, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. При государственной поддержке в Твери создан и развивается первый в регионе частный промтехнопарк КСК, выпускающий передовое оборудование и комплектующие для транспортной отрасли", – подчеркнул Руденя, его слова приводит пресс-служба. В рамках развития промтехнопарка КСК будет создан новый производственный корпус на 12 тысяч квадратных метров и оснащение высокотехнологичным оборудованием. Создание нового промтехнопарка ХТК предполагает дальнейшее развитие производства современных компонентов и открытие новых предприятий транспортного машиностроения. Также предусмотрена модернизация промышленной площадки "Центросвармаша", что обеспечит наращивание производственных мощностей предприятий дивизиона "Заготовительное Производство" ГК "КСК". Планируется создание образовательного кампуса, который позволит повысить кадровый потенциал предприятий кластера. Речь шла о формировании инфраструктуры, включающей средние профессиональные учебные заведения, учебные центры предприятий, общежития для студентов, выставочное и спортивное пространство. Общий объем запланированных в рамках всех проектов инвестиций – до 20 миллиардов рублей. Инвестирование предполагается за счет собственных и заемных средств, а также с использованием механизмов государственной поддержки.
https://ria.ru/20250619/tver-2023908942.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье

В Тверской области обновят кластер транспортного машиностроения

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиКластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье
Кластер транспортного машиностроения модернизируют в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и компания "Холдинг Транспортные Компоненты" подписали соглашение о развитии кластера транспортного машиностроения на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства.
В церемонии подписания документа в рамках ПМЭФ-2025 участвовал губернатор региона Игорь Руденя. Цель соглашения – дальнейшее наращивание промышленного потенциала Тверской области. Оно предусматривает создание новых и развитие существующих промышленных площадок. В частности, до 2034 года планируется расширение промышленного технопарка КСК, а также создание нового технопарка ХТК.
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"В настоящее время полностью реализовано соглашение, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. При государственной поддержке в Твери создан и развивается первый в регионе частный промтехнопарк КСК, выпускающий передовое оборудование и комплектующие для транспортной отрасли", – подчеркнул Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В рамках развития промтехнопарка КСК будет создан новый производственный корпус на 12 тысяч квадратных метров и оснащение высокотехнологичным оборудованием.
Создание нового промтехнопарка ХТК предполагает дальнейшее развитие производства современных компонентов и открытие новых предприятий транспортного машиностроения.
Также предусмотрена модернизация промышленной площадки "Центросвармаша", что обеспечит наращивание производственных мощностей предприятий дивизиона "Заготовительное Производство" ГК "КСК".
Планируется создание образовательного кампуса, который позволит повысить кадровый потенциал предприятий кластера. Речь шла о формировании инфраструктуры, включающей средние профессиональные учебные заведения, учебные центры предприятий, общежития для студентов, выставочное и спортивное пространство.
Общий объем запланированных в рамках всех проектов инвестиций – до 20 миллиардов рублей. Инвестирование предполагается за счет собственных и заемных средств, а также с использованием механизмов государственной поддержки.
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