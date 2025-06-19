https://ria.ru/20250619/kitay-2023881793.html
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:18:00+03:00
2025-06-19T13:18:00+03:00
2025-06-19T13:18:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в четверг провели телефонный разговор. "Было отмечено, что сотрудничество торгово-экономической сфере набирает обороты, и в прошлом году товарооборот вновь побил рекорд, выйдя на отметку в почти 245 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, экономика, владимир путин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Экономика, Владимир Путин
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Ушаков: торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты