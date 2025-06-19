https://ria.ru/20250619/kitay-2023881793.html

Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025

Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:18:00+03:00

2025-06-19T13:18:00+03:00

2025-06-19T13:18:00+03:00

россия

китай

юрий ушаков

си цзиньпин

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в четверг провели телефонный разговор. "Было отмечено, что сотрудничество торгово-экономической сфере набирает обороты, и в прошлом году товарооборот вновь побил рекорд, выйдя на отметку в почти 245 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, экономика, владимир путин