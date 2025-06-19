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Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025
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13:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kitay-2023881793.html
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:18:00+03:00
2025-06-19T13:18:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в четверг провели телефонный разговор. "Было отмечено, что сотрудничество торгово-экономической сфере набирает обороты, и в прошлом году товарооборот вновь побил рекорд, выйдя на отметку в почти 245 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, экономика, владимир путин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Экономика, Владимир Путин
Ушаков рассказал о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Ушаков: торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая набирает обороты, в прошлом году был побит рекорд - товарооборот составил почти 245 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в четверг провели телефонный разговор.
"Было отмечено, что сотрудничество торгово-экономической сфере набирает обороты, и в прошлом году товарооборот вновь побил рекорд, выйдя на отметку в почти 245 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам.
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8 мая, 00:33
 
РоссияКитайЮрий УшаковСи ЦзиньпинЭкономикаВладимир Путин
 
 
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