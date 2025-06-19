https://ria.ru/20250619/kinopavilon-2024046639.html

Якутия и Минвостокразвития обсуждают строительство кинопавильона

Якутия и Минвостокразвития обсуждают строительство кинопавильона - РИА Новости, 19.06.2025

Якутия и Минвостокразвития обсуждают строительство кинопавильона

Власти Якутии совместно с Минвостокразвития из-за высокой ключевой ставки ЦБ рассматривают другие варианты строительства кинопавильона полного цикла в Якутске,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:49:00+03:00

2025-06-19T20:49:00+03:00

2025-06-19T20:49:00+03:00

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

центральный банк рф (цб рф)

строительство

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024045477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f516d5e499e443597d76ac4615ee59d9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Якутии совместно с Минвостокразвития из-за высокой ключевой ставки ЦБ рассматривают другие варианты строительства кинопавильона полного цикла в Якутске, помимо концессии, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. Глава региона отметил, что проект строительства кинопавильона полного цикла является ключевым проектом в мастер-плане развития Якутска. Президент страны Владимир Путин поддержал строительство объекта. Николаев подчеркнул, что данный павильон будет полезен для всех дальневосточных регионов и других стран во время съемок в Якутии. "Порядка 40 кинопроектов в год будет там производиться. В прошлом году мы обсуждали варианты, связанные с концессией. Но с учетом высокой ключевой ставки Центрального Банка, строительство таких объектов в концессии достаточно сложно. Поэтому мы сейчас рассматриваем с министерством развития Дальнего Востока другие варианты. Вот этот и в следующий год у нас они будут направлены на разработку технического задания и проектной документации. Ну, а там, я надеюсь, ставка будет снижаться, и у нас появится возможность для кредитования", - сказал глава республики. Якутия на ПМЭФ в 2024 году презентовала создание одного из крупнейших в стране кинотехнологических центров – Дальневосточного многофункционального кинопавильона полного цикла, который позволит снимать до 24 фильмов и сериалов в год. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/yakutiya-2023781362.html

https://ria.ru/20250619/transport-2023780876.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика саха (якутия), центральный банк рф (цб рф), строительство, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)