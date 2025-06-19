https://ria.ru/20250619/khmao-2023817398.html

Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ

Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ - РИА Новости, 19.06.2025

Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ

Опыт молодежного инициативного бюджетирования в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа будет тиражирован в регионах России, сообщил глава... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:41:00+03:00

2025-06-19T10:41:00+03:00

2025-06-19T13:44:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

россия

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Опыт молодежного инициативного бюджетирования в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа будет тиражирован в регионах России, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Опыт молодежного инициативного бюджетирования Сургутского района накануне был представлен в Государственной думе. От муниципалитета прозвучали предложения о создании отдельного конкурса инициативного бюджетирования для молодежи и упрощении механизма подачи заявок. Также была представлена практика школьного инициативного бюджетирования в Югре: более 300 реализованных инициатив и не имеющий аналогов в России грант губернатора Югры "Движение Первых". "Опыт молодежного ИБ в Сургутском районе законодатели намерены транслировать, поскольку он является передовым и наиболее успешным в России. С 2018 года в муниципалитете реализовано 26 проектов на сумму 120 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, одним из самых масштабных проектов является создание сети молодежных центров, на создание которых было выделено 211,8 миллиона рублей, в том числе 31,5 миллиона – средства окружного конкурса инициативного бюджетирования. Так, в поселениях района действуют десять резиденций. Кроме того, реализованы инициативы в сферах медиа, киберспорта, патриотического воспитания, благоустройства.

https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023717030.html

https://ria.ru/20250618/kukharuk-2023680253.html

россия

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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общество, россия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ