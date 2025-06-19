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Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ - РИА Новости, 19.06.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:41 19.06.2025 (обновлено: 13:44 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/khmao-2023817398.html
Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ
Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ - РИА Новости, 19.06.2025
Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ
Опыт молодежного инициативного бюджетирования в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа будет тиражирован в регионах России, сообщил глава... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:41:00+03:00
2025-06-19T13:44:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
общество
россия
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Опыт молодежного инициативного бюджетирования в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа будет тиражирован в регионах России, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Опыт молодежного инициативного бюджетирования Сургутского района накануне был представлен в Государственной думе. От муниципалитета прозвучали предложения о создании отдельного конкурса инициативного бюджетирования для молодежи и упрощении механизма подачи заявок. Также была представлена практика школьного инициативного бюджетирования в Югре: более 300 реализованных инициатив и не имеющий аналогов в России грант губернатора Югры "Движение Первых". "Опыт молодежного ИБ в Сургутском районе законодатели намерены транслировать, поскольку он является передовым и наиболее успешным в России. С 2018 года в муниципалитете реализовано 26 проектов на сумму 120 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, одним из самых масштабных проектов является создание сети молодежных центров, на создание которых было выделено 211,8 миллиона рублей, в том числе 31,5 миллиона – средства окружного конкурса инициативного бюджетирования. Так, в поселениях района действуют десять резиденций. Кроме того, реализованы инициативы в сферах медиа, киберспорта, патриотического воспитания, благоустройства.
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сургутский район
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общество, россия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Россия, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Опыт ХМАО в молодежном инициативном бюджетировании распространят по РФ

Опыт молодежного инициативного бюджетирования Сургутского района ХМАО тиражируют

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Опыт молодежного инициативного бюджетирования в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа будет тиражирован в регионах России, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Опыт молодежного инициативного бюджетирования Сургутского района накануне был представлен в Государственной думе. От муниципалитета прозвучали предложения о создании отдельного конкурса инициативного бюджетирования для молодежи и упрощении механизма подачи заявок. Также была представлена практика школьного инициативного бюджетирования в Югре: более 300 реализованных инициатив и не имеющий аналогов в России грант губернатора Югры "Движение Первых".
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"Опыт молодежного ИБ в Сургутском районе законодатели намерены транслировать, поскольку он является передовым и наиболее успешным в России. С 2018 года в муниципалитете реализовано 26 проектов на сумму 120 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, одним из самых масштабных проектов является создание сети молодежных центров, на создание которых было выделено 211,8 миллиона рублей, в том числе 31,5 миллиона – средства окружного конкурса инициативного бюджетирования. Так, в поселениях района действуют десять резиденций. Кроме того, реализованы инициативы в сферах медиа, киберспорта, патриотического воспитания, благоустройства.
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