Хинштейн заявил, что проблемы Курской области не имели аналогов в прошлом
Хинштейн: значительная часть проблем Курской области не имела аналогов в прошлом
Александр Хинштейн . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что значительная часть проблем, с которыми сталкивается регион, не имела аналогов в прошлом.
"Но надо понимать в то же время, что значительная часть проблем, с которыми сталкивается сегодня Курская область, не имели аналогов в прошлом. Поэтому задним умом, что называть, все крепки. Поэтому то, о чем сейчас говорю, ни в коей мере не надо воспринимать как какую-то критику предыдущей власти и прочее. Я лишь говорю о том, что рецептов не было", - сказал Хинштейн.
Он отметил, что одной из основных задач в начале его деятельности в качестве врио губернатора Курской области стало выстраивание понятной обратной связи с людьми.
"Потому что когда на протяжении длительного времени с людьми не разговаривали, не работали, накопился огромный вакуум и огромный запрос. Поэтому я ,поначалу особенно, проводил значительную часть времени, именно встречаясь, разъясняя, многочасовые встречи с жителями приграничья от 3,5 до 5,5 часов", - подчеркнул Хинштейн.
По его словам, в результате встреч в регионе появился Координационный совет по проблемам жителей приграничья.
"Это коллегиальный орган при губернаторе, в состав которого входят представители инициативных групп от каждого из девяти пострадавших муниципалитетов, все органы власти, как региональные, так и федеральные, муниципальные, общественные организации, Ассоциации юристов России, все, кто в состоянии вырабатывать решения, самое главное, дальше их реализовывать. Ряд из этих решений, как показали дальнейшие события, можно было и спланировать, и принять, и реализовать, не дожидаясь, пока это вызовет такое отторжение у людей", - отметил врио губернатора.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.