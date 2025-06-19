https://ria.ru/20250619/khinshteyn-2023840030.html
Хинштейн ответил на вопрос о новых арестах сотрудников Корпорации развития
Хинштейн ответил на вопрос о новых арестах сотрудников Корпорации развития - РИА Новости, 19.06.2025
Хинштейн ответил на вопрос о новых арестах сотрудников Корпорации развития
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что ему не известно о новых задержаниях, либо арестах сотрудников... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:29:00+03:00
2025-06-19T11:29:00+03:00
2025-06-19T14:05:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что ему не известно о новых задержаниях, либо арестах сотрудников Корпорации развития региона. "Слушайте, ну, конечно, зона моя, это не может не быть зоной моих интересов, потому что Корпорация развития – это областная структура. И все, что происходит в ней, как в любой другой структуре нам подведомственной, не может происходить в безвоздушном пространстве. Но о каких-либо новых задержаниях или арестах из числа руководителей корпорации мне не известно. Полагаю, что если бы это произошло, наверное, я бы об этом знал", - ответил Хинштейн на вопрос РИА Новости о том, известно ли ему о новых фактах задержания сотрудников Корпорации развития Курской области, является ли это зоной его интересов. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области ", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250515/arest-2017198825.html
https://ria.ru/20250418/vasilev-2012198694.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн ответил на вопрос о новых арестах сотрудников Корпорации развития
Хинштейн: о новых арестах сотрудников КРКО мне не известно
С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что ему не известно о новых задержаниях, либо арестах сотрудников Корпорации развития региона.
"Слушайте, ну, конечно, зона моя, это не может не быть зоной моих интересов, потому что Корпорация развития – это областная структура. И все, что происходит в ней, как в любой другой структуре нам подведомственной, не может происходить в безвоздушном пространстве. Но о каких-либо новых задержаниях или арестах из числа руководителей корпорации мне не известно. Полагаю, что если бы это произошло, наверное, я бы об этом знал", - ответил Хинштейн на вопрос РИА Новости о том, известно ли ему о новых фактах задержания сотрудников Корпорации развития Курской области, является ли это зоной его интересов.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области ", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.