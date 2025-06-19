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Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор - РИА Новости, 19.06.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023825997.html
Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор
Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор - РИА Новости, 19.06.2025
Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор
Хабаровский край будет сотрудничать с компанией "1С", сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:03:00+03:00
2025-06-19T11:03:00+03:00
хабаровский край
экономика
технологии
хабаровский край
россия
санкт-петербург
дмитрий демешин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край будет сотрудничать с компанией "1С", сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Демешин принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году в программе особое внимание уделено укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем и противодействию санкционному давлению. "Сотрудничество с 1С поможет нам в Хабаровском крае эффективнее добиваться целей, для достижения которых президент инициировал национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Необходимое для этого соглашение мы подписали в ходе ПМЭФ с директором компании Борисом Нуралиевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, документ знаменует начало стратегического и долгосрочного сотрудничества в области цифровой трансформации и развития информационных технологий в крае. "Это позволит нам внедрять современные IT-решения, направленные на повышение эффективности работы государственных учреждений. А значит - улучшать качество цифровых услуг для жителей края", - обозначил Демешин. Нуралиев сказал на подписании документа, что облачные системы 1С уже хорошо зарекомендовали себя, компания имеет соглашения о сотрудничестве более чем с 70 регионами России. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html
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экономика, технологии, хабаровский край, россия, санкт-петербург, дмитрий демешин, 1с
Хабаровский край, Экономика, Технологии, Хабаровский край, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Демешин, 1С
Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор

Демешин: Хабаровский край будет сотрудничать с компанией "1С"

© Фото : ДЕМЕШИН/TelegramГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и директор компании 1С Борис Нуралиев во время церемонии подписания соглашения
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и директор компании 1С Борис Нуралиев во время церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : ДЕМЕШИН/Telegram
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и директор компании 1С Борис Нуралиев во время церемонии подписания соглашения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край будет сотрудничать с компанией "1С", сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Демешин принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году в программе особое внимание уделено укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем и противодействию санкционному давлению.
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"Сотрудничество с 1С поможет нам в Хабаровском крае эффективнее добиваться целей, для достижения которых президент инициировал национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Необходимое для этого соглашение мы подписали в ходе ПМЭФ с директором компании Борисом Нуралиевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, документ знаменует начало стратегического и долгосрочного сотрудничества в области цифровой трансформации и развития информационных технологий в крае.
"Это позволит нам внедрять современные IT-решения, направленные на повышение эффективности работы государственных учреждений. А значит - улучшать качество цифровых услуг для жителей края", - обозначил Демешин.
Нуралиев сказал на подписании документа, что облачные системы 1С уже хорошо зарекомендовали себя, компания имеет соглашения о сотрудничестве более чем с 70 регионами России.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Хабаровский крайЭкономикаТехнологииХабаровский крайРоссияСанкт-ПетербургДмитрий Демешин
 
 
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