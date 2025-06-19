https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023825997.html

Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор

Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор - РИА Новости, 19.06.2025

Хабаровский край будет сотрудничать с "1С", сообщил губернатор

Хабаровский край будет сотрудничать с компанией "1С", сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:03:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

хабаровский край

экономика

технологии

хабаровский край

россия

санкт-петербург

дмитрий демешин

1с

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e9abf44532c1cd59fbcc85f5eb22404.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край будет сотрудничать с компанией "1С", сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Демешин принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году в программе особое внимание уделено укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем и противодействию санкционному давлению. "Сотрудничество с 1С поможет нам в Хабаровском крае эффективнее добиваться целей, для достижения которых президент инициировал национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Необходимое для этого соглашение мы подписали в ходе ПМЭФ с директором компании Борисом Нуралиевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, документ знаменует начало стратегического и долгосрочного сотрудничества в области цифровой трансформации и развития информационных технологий в крае. "Это позволит нам внедрять современные IT-решения, направленные на повышение эффективности работы государственных учреждений. А значит - улучшать качество цифровых услуг для жителей края", - обозначил Демешин. Нуралиев сказал на подписании документа, что облачные системы 1С уже хорошо зарекомендовали себя, компания имеет соглашения о сотрудничестве более чем с 70 регионами России. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html

https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023823572.html

хабаровский край

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, хабаровский край, россия, санкт-петербург, дмитрий демешин, 1с