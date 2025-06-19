https://ria.ru/20250619/khab-2024037350.html
Федорищев подписал соглашение о создании в регионе логистического хаба
Федорищев подписал соглашение о создании в регионе логистического хаба - РИА Новости, 20.06.2025
Федорищев подписал соглашение о создании в регионе логистического хаба
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал с холдингом "Русклимат" соглашение о создании в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-19T19:55:00+03:00
2025-06-19T19:55:00+03:00
2025-06-20T10:10:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал с холдингом "Русклимат" соглашение о создании в регионе логистического комплекса в климатической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "Сегодня в рамках деловой программы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко подписали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта – создание многофункционального производственно-логистического комплекса в климатической отрасли. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года", - сообщили в правительстве области. На возведение объекта будет направлено более 1,2 миллиардов рублей, будет создано около 440 новых рабочих мест. Площадь производственно-логистического комплекса составит 15 тысяч квадратных метров к 2027 году, к 2035 году она увеличится до 35 тысяч квадратных метров. Таким образом, центр в Самарской области станет третьим по величине в сети холдинга "Русклимат" после распределительных центров в Киржаче Владимирской области. "Мы не так давно встречались, прорабатывали наш проект, договорились о конкретном сотрудничестве – и сегодня можем уверенно сказать: у нас появится новое современное высокотехнологичное предприятие на территории Самарской области. Это и рабочие места для жителей региона – дополнительные к уже созданным. И главное – понимание, что налоговая база будет пополняться, а продукция, которая будет производиться, будет соответствовать высоким стандартам", - отметил Федорищев. После выхода на полную проектную мощность комплекс сможет ежедневно обслуживать загрузку 70 большегрузных фур и 350 малотоннажных автомобилей, что значительно повысит пропускную способность логистических потоков и обеспечит стабильную работу крупнейших российских предприятий климатической отрасли. Тимошенко выразил уверенность, что подписанное соглашение станет началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Самарской областью. "Создание высокотехнологичного производственно-логистического комплекса для климатической техники российского производства – важный шаг в реализации программы импортозамещения", – подчеркнул председатель совета директоров холдинга "Русклимат". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/fedorischev-2024034034.html
https://ria.ru/20250619/fedorischev-2024000045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Федорищев подписал соглашение о создании в регионе логистического хаба
Федорищев подписал соглашение о создании логистического хаба в Самарской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал с холдингом "Русклимат" соглашение о создании в регионе логистического комплекса в климатической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"Сегодня в рамках деловой программы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко подписали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта – создание многофункционального производственно-логистического комплекса в климатической отрасли. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года", - сообщили в правительстве области.
На возведение объекта будет направлено более 1,2 миллиардов рублей, будет создано около 440 новых рабочих мест. Площадь производственно-логистического комплекса составит 15 тысяч квадратных метров к 2027 году, к 2035 году она увеличится до 35 тысяч квадратных метров. Таким образом, центр в Самарской области станет третьим по величине в сети холдинга "Русклимат" после распределительных центров в Киржаче Владимирской области.
"Мы не так давно встречались, прорабатывали наш проект, договорились о конкретном сотрудничестве – и сегодня можем уверенно сказать: у нас появится новое современное высокотехнологичное предприятие на территории Самарской области. Это и рабочие места для жителей региона – дополнительные к уже созданным. И главное – понимание, что налоговая база будет пополняться, а продукция, которая будет производиться, будет соответствовать высоким стандартам", - отметил Федорищев.
После выхода на полную проектную мощность комплекс сможет ежедневно обслуживать загрузку 70 большегрузных фур и 350 малотоннажных автомобилей, что значительно повысит пропускную способность логистических потоков и обеспечит стабильную работу крупнейших российских предприятий климатической отрасли.
Тимошенко выразил уверенность, что подписанное соглашение станет началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Самарской областью. "Создание высокотехнологичного производственно-логистического комплекса для климатической техники российского производства – важный шаг в реализации программы импортозамещения", – подчеркнул председатель совета директоров холдинга "Русклимат".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.