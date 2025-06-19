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В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов - РИА Новости, 19.06.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:38 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/karty-2023993693.html
В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов
В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов - РИА Новости, 19.06.2025
В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов
На полях ПМЭФ губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Национальной системы платежных карт (НСПК)... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:38:00+03:00
2025-06-19T17:38:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На полях ПМЭФ губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным; в регионе планируют создать "Карты жителя Смоленской области" и "Карты туриста Смоленской области", сообщает пресс-служба регионального правительства. Оба этих проекта будут реализованы на базе национальной платежной системы "Мир". "Карта жителя" объединит в себе функции обычной банковской карты, выпущенной любым банком, и цифрового ключа, предоставив доступ к социально значимым сервисам. Таким образом, она станет универсальным инструментом, содержащим информацию о жителе региона, включая сведения о положенных ему льготах, в первую очередь на проезд в общественном транспорте. Между тем, "Карта туриста" предназначена для расширения возможностей гостей, пребывающих на территории региона. Как подчеркнул Анохин, совместные с НСПК решения направлены, прежде всего, на развитие в регионе благоприятного социально-экономического климата, в том числе, через более активное и эффективное использование национальных платежных инструментов. "Имеющийся опыт взаимодействия в реализации ряда проектов – бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте, детского оздоровительного отдыха – является успешным примером для расширения сотрудничества, что позволит сделать предоставление мер социальной поддержки и льгот населению удобнее и прозрачнее. Кроме того, учитывая значительное увеличение турпотока в регион, рассчитываем, что новые цифровые сервисы будут способствовать росту туристической привлекательности Смоленской области. Уверен, эти проекты будут полезны для многих смолян и гостей Смоленщины", - отметил губернатор. Говоря о новом этапе сотрудничества, Дубинин сообщил, что оно предусматривает комплексное развитие инфраструктуры цифровых сервисов для жителей и туристов региона. В рамках реализации соглашения также планируется проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности смолян с участием экспертов НСПК.
https://ria.ru/20250618/chugun-2023679933.html
https://ria.ru/20250617/anokhin-2023414412.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов

В Смоленской области создадут карты для жителей и туристов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На полях ПМЭФ губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным; в регионе планируют создать "Карты жителя Смоленской области" и "Карты туриста Смоленской области", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оба этих проекта будут реализованы на базе национальной платежной системы "Мир". "Карта жителя" объединит в себе функции обычной банковской карты, выпущенной любым банком, и цифрового ключа, предоставив доступ к социально значимым сервисам. Таким образом, она станет универсальным инструментом, содержащим информацию о жителе региона, включая сведения о положенных ему льготах, в первую очередь на проезд в общественном транспорте. Между тем, "Карта туриста" предназначена для расширения возможностей гостей, пребывающих на территории региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Как подчеркнул Анохин, совместные с НСПК решения направлены, прежде всего, на развитие в регионе благоприятного социально-экономического климата, в том числе, через более активное и эффективное использование национальных платежных инструментов.
"Имеющийся опыт взаимодействия в реализации ряда проектов – бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте, детского оздоровительного отдыха – является успешным примером для расширения сотрудничества, что позволит сделать предоставление мер социальной поддержки и льгот населению удобнее и прозрачнее. Кроме того, учитывая значительное увеличение турпотока в регион, рассчитываем, что новые цифровые сервисы будут способствовать росту туристической привлекательности Смоленской области. Уверен, эти проекты будут полезны для многих смолян и гостей Смоленщины", - отметил губернатор.
Говоря о новом этапе сотрудничества, Дубинин сообщил, что оно предусматривает комплексное развитие инфраструктуры цифровых сервисов для жителей и туристов региона.
В рамках реализации соглашения также планируется проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности смолян с участием экспертов НСПК.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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