https://ria.ru/20250619/karty-2023993693.html

В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов

В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов - РИА Новости, 19.06.2025

В Смоленской области появятся карты для жителей и туристов

На полях ПМЭФ губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Национальной системы платежных карт (НСПК)... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:38:00+03:00

2025-06-19T17:38:00+03:00

2025-06-19T17:38:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На полях ПМЭФ губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным; в регионе планируют создать "Карты жителя Смоленской области" и "Карты туриста Смоленской области", сообщает пресс-служба регионального правительства. Оба этих проекта будут реализованы на базе национальной платежной системы "Мир". "Карта жителя" объединит в себе функции обычной банковской карты, выпущенной любым банком, и цифрового ключа, предоставив доступ к социально значимым сервисам. Таким образом, она станет универсальным инструментом, содержащим информацию о жителе региона, включая сведения о положенных ему льготах, в первую очередь на проезд в общественном транспорте. Между тем, "Карта туриста" предназначена для расширения возможностей гостей, пребывающих на территории региона. Как подчеркнул Анохин, совместные с НСПК решения направлены, прежде всего, на развитие в регионе благоприятного социально-экономического климата, в том числе, через более активное и эффективное использование национальных платежных инструментов. "Имеющийся опыт взаимодействия в реализации ряда проектов – бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте, детского оздоровительного отдыха – является успешным примером для расширения сотрудничества, что позволит сделать предоставление мер социальной поддержки и льгот населению удобнее и прозрачнее. Кроме того, учитывая значительное увеличение турпотока в регион, рассчитываем, что новые цифровые сервисы будут способствовать росту туристической привлекательности Смоленской области. Уверен, эти проекты будут полезны для многих смолян и гостей Смоленщины", - отметил губернатор. Говоря о новом этапе сотрудничества, Дубинин сообщил, что оно предусматривает комплексное развитие инфраструктуры цифровых сервисов для жителей и туристов региона. В рамках реализации соглашения также планируется проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности смолян с участием экспертов НСПК.

https://ria.ru/20250618/chugun-2023679933.html

https://ria.ru/20250617/anokhin-2023414412.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин