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В Рязанской области экс-прокурор получил срок за взятку картошкой - РИА Новости, 19.06.2025
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15:30 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kartoshka-2023935416.html
В Рязанской области экс-прокурор получил срок за взятку картошкой
В Рязанской области экс-прокурор получил срок за взятку картошкой - РИА Новости, 19.06.2025
В Рязанской области экс-прокурор получил срок за взятку картошкой
Суд в Рязани дал 4 года условно бывшему прокурору Шиловского района Рязанской области Роману Колдаеву, обвиняемому в получении взяток в виде 50 мешков картошки... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:30:00+03:00
2025-06-19T15:30:00+03:00
происшествия
рязанская область
рязань
шиловский район
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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Суд в Рязани дал 4 года условно бывшему прокурору Шиловского района Рязанской области Роману Колдаеву, обвиняемому в получении взяток в виде 50 мешков картошки и денег на установку домофона. "Московский районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего работника органов прокуратуры области… В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь прокурором одного из районов Рязанской области, получил взятку в виде имущества, а также в виде денежных средств за попустительство по службе и совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя", - сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. Уточняется, что суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 620 тысяч рублей. Осужденный лишен классного чина, а также права занимать должности на государственной службе на срок 3 года. Сумма полученной взятки конфискована в доход государства. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе суда, речь идет о бывшем прокуроре Шиловского района Романе Колдаеве. Обвинение ему предъявили по двум эпизодам получения взятки - ч. 1 ст. 290 и ч. 2 ст. 290 УК РФ. "По части 1 статьи 290 - это как раз 50 мешков картошки… А вторая взятка – это деньгами… Он обращался с просьбой приобрети, установить домофон. Якобы домофон он хотел установить в прокуратуре", - уточнили в суде. Собеседница добавила, что по эпизоду с картошкой суд назначил обвиняемому штраф в 250 тысяч рублей, но от наказания освободил в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По эпизоду с деньгами на домофон суд дал 4 года условно и штраф. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011790559.html
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происшествия, рязанская область, рязань, шиловский район
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Шиловский район
В Рязанской области экс-прокурор получил срок за взятку картошкой

В Рязанской области Колдаев получил 4 года условно за взятку картошкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель в мешках
Картофель в мешках - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Картофель в мешках. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Суд в Рязани дал 4 года условно бывшему прокурору Шиловского района Рязанской области Роману Колдаеву, обвиняемому в получении взяток в виде 50 мешков картошки и денег на установку домофона.
"Московский районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего работника органов прокуратуры области… В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь прокурором одного из районов Рязанской области, получил взятку в виде имущества, а также в виде денежных средств за попустительство по службе и совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя", - сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.
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Уточняется, что суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 620 тысяч рублей. Осужденный лишен классного чина, а также права занимать должности на государственной службе на срок 3 года. Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе суда, речь идет о бывшем прокуроре Шиловского района Романе Колдаеве. Обвинение ему предъявили по двум эпизодам получения взятки - ч. 1 ст. 290 и ч. 2 ст. 290 УК РФ.
"По части 1 статьи 290 - это как раз 50 мешков картошки… А вторая взятка – это деньгами… Он обращался с просьбой приобрети, установить домофон. Якобы домофон он хотел установить в прокуратуре", - уточнили в суде.
Собеседница добавила, что по эпизоду с картошкой суд назначил обвиняемому штраф в 250 тысяч рублей, но от наказания освободил в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По эпизоду с деньгами на домофон суд дал 4 года условно и штраф.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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