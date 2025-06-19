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Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала - РИА Новости, 19.06.2025
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15:43 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kareliya-2023941811.html
Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала
Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала - РИА Новости, 19.06.2025
Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала
Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия приняли закон об использовании с 1 сентября средств регионального материнского капитала на высшее, среднее РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:43:00+03:00
2025-06-19T15:43:00+03:00
общество
жилье
республика карелия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия приняли закон об использовании с 1 сентября средств регионального материнского капитала на высшее, среднее профессиональное и дополнительное образование детей, сообщает пресс-служба регпарламента. Законодательную инициативу внесли в парламент более 30 депутатов. "Мы постоянно работаем над совершенствованием закона о региональном материнском капитале. Принятые сегодня изменения позволят многодетным семьям Карелии с 1 сентября направлять средства на высшее, среднее профессиональное и дополнительное образование детей. Это уже десятое направление использования республиканского маткапитала, и оно, как и прежде, стало ответом на запрос многодетных семей", – сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба. По словам спикера, в Карелии региональный материнский капитал составляет 105,5 тысячи рублей и предоставляется в рамках нацпроекта "Семья". В частности, средства можно направлять на покупку отечественного автомобиля, сельхозтехники, газификацию жилых домов, ремонт жилья, реабилитацию детей-инвалидов, покупку земельного участка, оплату детского сада. Вице-спикер Заксобрания республики Ольга Шмаеник отметила, что с 2012 года на финансирование программы из бюджета Карелии было выделено более 770 млн рублей. По решению парламентариев, программа регионального маткапитала была ранее продлена до 2030 года. "Я думаю, практически все потребности многодетной семьи на сегодня закрыты возможностями использования регионального материнского капитала", – подчеркнула Шмаеник. С 2012 года, с момента запуска программы, мерой поддержки воспользовались более 13 тысяч многодетных семей Карелии.
https://ria.ru/20250619/kareliya-2023864777.html
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общество, жилье, республика карелия
Общество, Жилье, Республика Карелия
Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала

Депутаты Заксобрания Карелии расширили возможности использования маткапитала

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания КарелииПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия приняли закон об использовании с 1 сентября средств регионального материнского капитала на высшее, среднее профессиональное и дополнительное образование детей, сообщает пресс-служба регпарламента.
Законодательную инициативу внесли в парламент более 30 депутатов.
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"Мы постоянно работаем над совершенствованием закона о региональном материнском капитале. Принятые сегодня изменения позволят многодетным семьям Карелии с 1 сентября направлять средства на высшее, среднее профессиональное и дополнительное образование детей. Это уже десятое направление использования республиканского маткапитала, и оно, как и прежде, стало ответом на запрос многодетных семей", – сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба.
По словам спикера, в Карелии региональный материнский капитал составляет 105,5 тысячи рублей и предоставляется в рамках нацпроекта "Семья". В частности, средства можно направлять на покупку отечественного автомобиля, сельхозтехники, газификацию жилых домов, ремонт жилья, реабилитацию детей-инвалидов, покупку земельного участка, оплату детского сада.
Вице-спикер Заксобрания республики Ольга Шмаеник отметила, что с 2012 года на финансирование программы из бюджета Карелии было выделено более 770 млн рублей. По решению парламентариев, программа регионального маткапитала была ранее продлена до 2030 года.
"Я думаю, практически все потребности многодетной семьи на сегодня закрыты возможностями использования регионального материнского капитала", – подчеркнула Шмаеник.
С 2012 года, с момента запуска программы, мерой поддержки воспользовались более 13 тысяч многодетных семей Карелии.
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