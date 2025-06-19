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Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии - РИА Новости, 19.06.2025
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12:35 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kareliya-2023864777.html
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии - РИА Новости, 19.06.2025
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии
Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли закон о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:35:00+03:00
2025-06-19T12:35:00+03:00
общество
республика карелия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли закон о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба облпарламента. Авторами инициативы выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов. Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью работников свыше 100 человек обязаны выделить квоту в размере 1% (но не менее одного рабочего места) для трудоустройства граждан, участвовавших в специальной военной операции. "Сегодня мы приняли еще один закон, который направлен на поддержку участников специальной военной операции. Мы уделяем этому вопросу приоритетное внимание и постоянно совершенствуем наше законодательство. Принятие этого закона позволит нашим ребятам, которые вернутся со специальной военной операции, трудоустроиться", – отметил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба. По словам спикера, в республике насчитывается более 540 предприятий с численностью свыше 100 рабочих мест, соответственно, возможности для трудоустройства ветеранов СВО значительно расширяются. "Я считаю, что этот закон – еще один результат системной работы, которая проводится Законодательным Собранием Республики Карелия вместе с главой и правительством Республики Карелия, и, безусловно, мы будем продолжать эту работу", – подчеркнул Шандалович. Квота не будет распространяться на общественные объединения инвалидов; организации, признанные банкротами или находящиеся в процессе банкротства; компании, проводящие или планирующие массовые высвобождения работников. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20250618/kareliya-2023629642.html
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общество, республика карелия, артур парфенчиков
Общество, Республика Карелия, Артур Парфенчиков
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии

Карельские парламентарии приняли закон о квотах рабочих мест для ветеранов СВО

© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания КарелииВетераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Карелии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли закон о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба облпарламента.
Авторами инициативы выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов.
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Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью работников свыше 100 человек обязаны выделить квоту в размере 1% (но не менее одного рабочего места) для трудоустройства граждан, участвовавших в специальной военной операции.
"Сегодня мы приняли еще один закон, который направлен на поддержку участников специальной военной операции. Мы уделяем этому вопросу приоритетное внимание и постоянно совершенствуем наше законодательство. Принятие этого закона позволит нашим ребятам, которые вернутся со специальной военной операции, трудоустроиться", – отметил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба.
По словам спикера, в республике насчитывается более 540 предприятий с численностью свыше 100 рабочих мест, соответственно, возможности для трудоустройства ветеранов СВО значительно расширяются.
"Я считаю, что этот закон – еще один результат системной работы, которая проводится Законодательным Собранием Республики Карелия вместе с главой и правительством Республики Карелия, и, безусловно, мы будем продолжать эту работу", – подчеркнул Шандалович.
Квота не будет распространяться на общественные объединения инвалидов; организации, признанные банкротами или находящиеся в процессе банкротства; компании, проводящие или планирующие массовые высвобождения работников.
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
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ОбществоРеспублика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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