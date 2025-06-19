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Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении - РИА Новости, 19.06.2025
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15:14 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023929343.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении
Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении - РИА Новости, 19.06.2025
Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, следуя советам своих консультантов, начал политические зачистки перед парламентскими выборами 2026 года, заявил РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:14:00+03:00
2025-06-19T15:14:00+03:00
армения
самвел карапетян
ереван
гюмри
никол пашинян
ташир
преследование карапетяна в армении
в мире
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, следуя советам своих консультантов, начал политические зачистки перед парламентскими выборами 2026 года, заявил РИА Новости политолог Грант Микаелян, говоря о причинах ареста предпринимателя Самвела Карапетяна. "Пашинян пытается зачистить тылы перед выборами. Судя по всему, такие советы ему дали его консультанты, в том числе иностранные. И сейчас будет такая яростная политика по зачистке всех возможных противников и конкурентов. И в таком качестве он явно видит Карапетяна", - сказал Микаелян. По его словам, стоило Карапетяну что-то заявить, как сразу вся медийная политическая машина развернулась против него, так же, как и ранее против церкви. "Понятно, что эти кампании готовились давно, не за один день и не за пять минут. И люди, которые думают, что Пашинян просто неуравновешенный человек, не очень хорошо себе представляют политический контекст", - заявил эксперт. По его словам, Пашинян очень беспокоится по поводу выборов. "Он, по сути, провалился на выборах мэра Еревана, хотя и получил там власть, но мы помним, с какими процентами и в каких условиях, и проиграл выборы мэра Гюмри, абсолютно неожиданно, потому что изначально конкурентов практически не было. И шансов победить на выборах (2026 года - ред.) в нормальном сценарии у него нет. Поэтому включается сценарий, так сказать, беспредела. То есть использования всех возможных способов: арестов и "уничтожения" конкурентов, противников режима", - отметил Микаелян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения, он был арестован арестован после того, как заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023841418.html
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html
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армения, самвел карапетян, ереван, гюмри, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Самвел Карапетян, Ереван, Гюмри, Никол Пашинян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении

Микаелян: Пашинян перешел к политическим зачисткам перед парламентскими выборами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, следуя советам своих консультантов, начал политические зачистки перед парламентскими выборами 2026 года, заявил РИА Новости политолог Грант Микаелян, говоря о причинах ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.
"Пашинян пытается зачистить тылы перед выборами. Судя по всему, такие советы ему дали его консультанты, в том числе иностранные. И сейчас будет такая яростная политика по зачистке всех возможных противников и конкурентов. И в таком качестве он явно видит Карапетяна", - сказал Микаелян.
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По его словам, стоило Карапетяну что-то заявить, как сразу вся медийная политическая машина развернулась против него, так же, как и ранее против церкви. "Понятно, что эти кампании готовились давно, не за один день и не за пять минут. И люди, которые думают, что Пашинян просто неуравновешенный человек, не очень хорошо себе представляют политический контекст", - заявил эксперт.
По его словам, Пашинян очень беспокоится по поводу выборов. "Он, по сути, провалился на выборах мэра Еревана, хотя и получил там власть, но мы помним, с какими процентами и в каких условиях, и проиграл выборы мэра Гюмри, абсолютно неожиданно, потому что изначально конкурентов практически не было. И шансов победить на выборах (2026 года - ред.) в нормальном сценарии у него нет. Поэтому включается сценарий, так сказать, беспредела. То есть использования всех возможных способов: арестов и "уничтожения" конкурентов, противников режима", - отметил Микаелян.
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Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияСамвел КарапетянЕреванГюмриНикол ПашинянТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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