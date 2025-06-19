Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении
Микаелян: Пашинян перешел к политическим зачисткам перед парламентскими выборами
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, следуя советам своих консультантов, начал политические зачистки перед парламентскими выборами 2026 года, заявил РИА Новости политолог Грант Микаелян, говоря о причинах ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.
"Пашинян пытается зачистить тылы перед выборами. Судя по всему, такие советы ему дали его консультанты, в том числе иностранные. И сейчас будет такая яростная политика по зачистке всех возможных противников и конкурентов. И в таком качестве он явно видит Карапетяна", - сказал Микаелян.
По его словам, стоило Карапетяну что-то заявить, как сразу вся медийная политическая машина развернулась против него, так же, как и ранее против церкви. "Понятно, что эти кампании готовились давно, не за один день и не за пять минут. И люди, которые думают, что Пашинян просто неуравновешенный человек, не очень хорошо себе представляют политический контекст", - заявил эксперт.
По его словам, Пашинян очень беспокоится по поводу выборов. "Он, по сути, провалился на выборах мэра Еревана, хотя и получил там власть, но мы помним, с какими процентами и в каких условиях, и проиграл выборы мэра Гюмри, абсолютно неожиданно, потому что изначально конкурентов практически не было. И шансов победить на выборах (2026 года - ред.) в нормальном сценарии у него нет. Поэтому включается сценарий, так сказать, беспредела. То есть использования всех возможных способов: арестов и "уничтожения" конкурентов, противников режима", - отметил Микаелян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения, он был арестован арестован после того, как заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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