https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023841418.html

Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью

Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью - РИА Новости, 19.06.2025

Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым, заявила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:32:00+03:00

2025-06-19T11:32:00+03:00

2025-06-19T14:54:00+03:00

преследование карапетяна в армении

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армения

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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян. "Мы считаем, что никакой меры пресечения применяться не должно, поскольку нет ни обоснованного подозрения в совершении предполагаемого преступления, ни оснований. Нет никакого обвинения. Мы можем только сказать, что это нелепость, а не обвинение", - сказала Гаспарян.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения, он был арестован после того, как заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023830602.html

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преследование карапетяна в армении , самвел карапетян, армения, в мире, никол пашинян, россия, ереван, ташир