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Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью - РИА Новости, 19.06.2025
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11:32 19.06.2025 (обновлено: 14:54 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023841418.html
Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью
Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью - РИА Новости, 19.06.2025
Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью
Защита предпринимателя Самвела Карапетяна считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым, заявила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:32:00+03:00
2025-06-19T14:54:00+03:00
преследование карапетяна в армении
самвел карапетян
армения
в мире
никол пашинян
россия
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ташир
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян. "Мы считаем, что никакой меры пресечения применяться не должно, поскольку нет ни обоснованного подозрения в совершении предполагаемого преступления, ни оснований. Нет никакого обвинения. Мы можем только сказать, что это нелепость, а не обвинение", - сказала Гаспарян.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения, он был арестован после того, как заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023830602.html
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преследование карапетяна в армении , самвел карапетян, армения, в мире, никол пашинян, россия, ереван, ташир
Преследование Карапетяна в Армении , Самвел Карапетян, Армения, В мире, Никол Пашинян, Россия, Ереван, Ташир
Защита Карапетяна считает обвинение в призыве к свержению власти нелепостью

Адвокат Карапетяна Гаспарян считает обвинение в призывах против властей нелепым

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян.
«
"Мы считаем, что никакой меры пресечения применяться не должно, поскольку нет ни обоснованного подозрения в совершении предполагаемого преступления, ни оснований. Нет никакого обвинения. Мы можем только сказать, что это нелепость, а не обвинение", - сказала Гаспарян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения, он был арестован после того, как заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни
11:13
 
Преследование Карапетяна в АрменииСамвел КарапетянАрменияВ миреНикол ПашинянРоссияЕреванТашир
 
 
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