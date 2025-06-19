https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023830602.html
Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни
Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни - РИА Новости, 19.06.2025
Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни
Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подаст апелляцию на его арест сегодня – завтра, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:13:00+03:00
2025-06-19T11:13:00+03:00
2025-06-19T11:30:00+03:00
в мире
преследование карапетяна в армении
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подаст апелляцию на его арест сегодня – завтра, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян."В настоящий момент после решения суда мы готовим апелляционную жалобу. В максимально кратчайшие сроки - если не сегодня, то завтра утром - апелляция поступит в суд", - сказала Гаспарян.
https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html
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в мире, преследование карапетяна в армении , самвел карапетян
В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Самвел Карапетян
Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни
Защита предпринимателя Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни