https://ria.ru/20250619/karapetyan-2023830602.html

Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни

Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни - РИА Новости, 19.06.2025

Защита Карапетяна подаст апелляцию на его арест в ближайшие дни

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подаст апелляцию на его арест сегодня – завтра, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:13:00+03:00

2025-06-19T11:13:00+03:00

2025-06-19T11:30:00+03:00

в мире

преследование карапетяна в армении

самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подаст апелляцию на его арест сегодня – завтра, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян."В настоящий момент после решения суда мы готовим апелляционную жалобу. В максимально кратчайшие сроки - если не сегодня, то завтра утром - апелляция поступит в суд", - сказала Гаспарян.

https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html

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2025

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в мире, преследование карапетяна в армении , самвел карапетян