https://ria.ru/20250619/kampus-2023882795.html

Челябинские власти подписали соглашение о продолжении строительства кампуса

Челябинские власти подписали соглашение о продолжении строительства кампуса - РИА Новости, 19.06.2025

Челябинские власти подписали соглашение о продолжении строительства кампуса

Челябинская область, ВЭБ.РФ и "Челябинская концессионная компания" в рамках ПМЭФ подписали соглашение по продолжению строительства межуниверситетского кампуса,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:19:00+03:00

2025-06-19T13:19:00+03:00

2025-06-19T13:49:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Челябинская область, ВЭБ.РФ и "Челябинская концессионная компания" в рамках ПМЭФ подписали соглашение по продолжению строительства межуниверситетского кампуса, запуск проекта ожидается в 2027 году, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. "Правительство Челябинской области, госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" и ООО "Челябинская концессионная компания", одним из учредителей которой является ВТБ Инфраструктурный Холдинг, подписали прямое соглашение по проекту строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области. Соглашение определяет условия взаимодействия сторон на протяжении всего срока реализации концессионного соглашения, включая порядок расчетов, изменения условий финансирования и обмен информацией о проекте", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в присутствии губернатора региона Алексея Текслера, члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука, зампредседателя ВЭБ.РФ Олега Говоруна документ подписали министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, генеральный директор ЧКК Алексей Шулепов и управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко. По словам главы региона Алексея Текслера, проект удается реализовать благодаря объединению ресурсов и командной работе. "Всех благодарю за принятые решения. Кампус, который мы построим в Челябинске, — важнейший проект развития региона в сфере образования. Это инвестиции в будущее, новые образовательные пространства для студентов, которые дадут возможность решать задачи в сфере науки. И это было бы невозможно без наших партнёров. В первую очередь, это министерство образования и науки Российской Федерации, выделившее федеральные средства. Также направлены средства из регионального бюджета. Но значимая доля финансирования — внебюджетная. Благодарю наших партнёров: Институт развития ВЭБ.РФ, банк ВТБ, который не только помогает финансово, но и в целом возглавляет этот проект, и именно его дочерняя структура, Челябинская концессионная компания. Вместе с нашими партнёрами мы реализуем важнейший проект", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Генеральный директор ЧКК (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) Алексей Шулепов отметил, что первая очередь была построена в рекордные сроки, а получение разрешений на последующие этапы подтверждает высокий уровень организации проекта. "Реализация межуниверситетского кампуса в Челябинской области — пример успешного партнерства бизнеса, государства и науки, направленного на создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров и развития инновационного потенциала региона и страны в целом", - цитирует пресс-служба слова Шулепова. Управляющий директор – руководитель направления инвестиционного финансирования блока "Бизнес. Партнерство. Развитие" ВЭБ.РФ Николай Борисенко пояснил, что соглашение позволит успешно реализовать проект. "Подписанное соглашение определяет условия долгосрочного сотрудничества правительства Челябинской области, ВЭБ.РФ и концессионера – ООО "Челябинская концессионная компания", а также подходы к распределению рисков, что позволит обеспечить наиболее эффективное взаимодействие и вовлеченность сторон для успешной реализации проекта", - цитирует пресс-служба слова Борисенко. По данным правительства региона, проект кампуса реализуется в формате государственно-частного партнерства и предусматривает создание современной образовательной инфраструктуры общей площадью 121,8 тысячи квадратных метров, предназначенной для студентов семи вузов региона, отмечается в сообщении. В 2024 году завершено строительство и заселение двух студенческих гостиниц в рамках первого этапа. Сейчас идут работы по второму и третьему этапам. Завершение строительства шести гостиниц второго этапа планируется в 2026 году, а учебно-научный комплекс и многофункциональный комплекс с конференц-залами будет запущен в 2027 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250605/vodosnabzhenie-2021126531.html

https://ria.ru/20250605/svo-2021106570.html

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челябинская область, россия, алексей текслер