https://ria.ru/20250619/kampaniya-2023924004.html
Кампания по выборам в Единый день голосования началась
Кампания по выборам в Единый день голосования началась - РИА Новости, 19.06.2025
Кампания по выборам в Единый день голосования началась
Кампания по выборам в Единый день голосования началась и проходит в соответствии с требованиями законодательства, сообщила председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:56:00+03:00
2025-06-19T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кампания по выборам в Единый день голосования началась и проходит в соответствии с требованиями законодательства, сообщила председатель комиссии Общественной Палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. "Кампания по выборам Единого дня голосования началась и проходит в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказала Булгакова в ходе брифинга в ОП "Старт подготовки инфраструктуры общественного наблюдения к ЕДГ-2025". Она подчеркнула, что согласно анализу и мониторингу, назначение выборов и оглашение соответствующего решения проходят в установленном законом сроке. "Избирательные комиссии своевременно принимают решение о количестве дней проведения голосования, обнародуют сроки проведения избирательных действий, в том числе выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов", - отметила Булгакова.
https://ria.ru/20250611/pamfilova-2022198171.html
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россия, политика
Кампания по выборам в Единый день голосования началась
Кампания по выборам Единого дня голосования идет в рамках законодательства
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кампания по выборам в Единый день голосования началась и проходит в соответствии с требованиями законодательства, сообщила председатель комиссии Общественной Палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
«
"Кампания по выборам Единого дня голосования началась и проходит в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказала Булгакова в ходе брифинга в ОП "Старт подготовки инфраструктуры общественного наблюдения к ЕДГ-2025".
Она подчеркнула, что согласно анализу и мониторингу, назначение выборов и оглашение соответствующего решения проходят в установленном законом сроке.
"Избирательные комиссии своевременно принимают решение о количестве дней проведения голосования, обнародуют сроки проведения избирательных действий, в том числе выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов", - отметила Булгакова.