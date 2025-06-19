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Кампания по выборам в Единый день голосования началась - РИА Новости, 19.06.2025
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14:56 19.06.2025
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Кампания по выборам в Единый день голосования началась
Кампания по выборам в Единый день голосования началась - РИА Новости, 19.06.2025
Кампания по выборам в Единый день голосования началась
Кампания по выборам в Единый день голосования началась и проходит в соответствии с требованиями законодательства, сообщила председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:56:00+03:00
2025-06-19T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кампания по выборам в Единый день голосования началась и проходит в соответствии с требованиями законодательства, сообщила председатель комиссии Общественной Палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. "Кампания по выборам Единого дня голосования началась и проходит в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказала Булгакова в ходе брифинга в ОП "Старт подготовки инфраструктуры общественного наблюдения к ЕДГ-2025". Она подчеркнула, что согласно анализу и мониторингу, назначение выборов и оглашение соответствующего решения проходят в установленном законом сроке. "Избирательные комиссии своевременно принимают решение о количестве дней проведения голосования, обнародуют сроки проведения избирательных действий, в том числе выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов", - отметила Булгакова.
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россия, политика
Россия, Политика
Кампания по выборам в Единый день голосования началась

Кампания по выборам Единого дня голосования идет в рамках законодательства

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кампания по выборам в Единый день голосования началась и проходит в соответствии с требованиями законодательства, сообщила председатель комиссии Общественной Палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
«
"Кампания по выборам Единого дня голосования началась и проходит в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказала Булгакова в ходе брифинга в ОП "Старт подготовки инфраструктуры общественного наблюдения к ЕДГ-2025".
Она подчеркнула, что согласно анализу и мониторингу, назначение выборов и оглашение соответствующего решения проходят в установленном законом сроке.
"Избирательные комиссии своевременно принимают решение о количестве дней проведения голосования, обнародуют сроки проведения избирательных действий, в том числе выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов", - отметила Булгакова.
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