https://ria.ru/20250619/kadyrov--2023984193.html

Кадыров прокомментировал реакцию Ирана на действия Израиля

Кадыров прокомментировал реакцию Ирана на действия Израиля - РИА Новости, 19.06.2025

Кадыров прокомментировал реакцию Ирана на действия Израиля

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает реакцию иранских военных на действия Израиля логичным и тактически правильным решением. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:24:00+03:00

2025-06-19T17:24:00+03:00

2025-06-19T17:25:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 19 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает реакцию иранских военных на действия Израиля логичным и тактически правильным решением. "Я считаю реакцию иранских военных вполне логичным, тактически правильным решением. Иран не отказывается от международных инспекций, честно заявляет о работе над обогащением мирного ядерного топлива. Но сатанистов не устраивает даже то, что у Ирана, облепленного санкциями вот уже более 40 лет, есть своя независимая программа добычи энергии. И после десятка лет провокаций, после террористических операций сионистов по ликвидации иранских военных и учёных властям Ирана пришлось ответить на сатанистскую агрессию Израиля", — написал Кадыров в Telegram-канале. Кадыров считает, что Израиль, почувствовав безнаказанность в "геноциде палестинского народа", решил спровоцировать теперь уже Иран и создать на карте мира "еще одну горячую точку". "Десятки лет мы слышали от сионистов и западных сатанистов информационные вбросы о том, что Иран вот-вот создаст ядерное оружие. Тридцать лет назад было "вот-вот" и "на пороге", двадцать лет назад "вот-вот", десять лет назад тоже "вот-вот". Где оно? Наверное, оно там же, где и иракское ядерное оружие. Под предлогом вероятности существования ядерного оружия отутюжили весь Ирак, убили Саддама Хусейна, положили сотни тысяч мирного населения, отбросили страну на десятилетия назад и сейчас собираются сделать то же самое с Ираном", — заявил он. Кадыров также предложил международному сообществу поднять "важный для всего мира вопрос": сколько ядерных боеголовок у Израиля и почему его военная ядерная программа должна вызывать меньшие опасения, чем иранская. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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в мире, иран, израиль, ирак, рамзан кадыров, саддам хусейн, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте