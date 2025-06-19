https://ria.ru/20250619/jurist-2023758560.html

Юрист рассказал, что делать, если не возвращают горячую воду

Юрист рассказал, что делать, если не возвращают горячую воду - РИА Новости, 19.06.2025

Юрист рассказал, что делать, если не возвращают горячую воду

Гражданам РФ, которым не возвращают горячую воду после ее отключения, необходимо записывать разговоры с диспетчерами, сохранять квитанции об оплате долга,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:04:00+03:00

2025-06-19T03:04:00+03:00

2025-06-19T03:04:00+03:00

общество

жкх

россия

москва

московская область (подмосковье)

александр хаминский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гражданам РФ, которым не возвращают горячую воду после ее отключения, необходимо записывать разговоры с диспетчерами, сохранять квитанции об оплате долга, направлять письменные претензии поставщику и обращаться в контролирующие органы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, первоначальные причины отключения воды могут быть разными: аварии, сезонные или плановые профилактические работы, а также длительная задолженность по оплате. Хаминский при этом подчеркнул, что если причина отключения устранена, а поставщик не включает воду или требует дополнительную плату за подключение, то он нарушает закон и права граждан-потребителей. Юрист дал ряд рекомендаций, что делать россиянам в таких случаях. "Ваши действия должны быть последовательными и документально подтвержденными. Фиксируйте абсолютно все: записывайте разговоры с диспетчерами и сотрудниками поставщика, направляйте письменные обращения (обязательно с отметкой о приеме или отправляйте заказным письмом с уведомлением), сохраняйте любые письменные требования об оплате "за подключение" и, конечно, квитанции об оплате долга. Требуйте от поставщика письменного обоснования задержки или требования платы, ссылаясь на конкретные нормы закона: статью 157 ЖК РФ ("Размер платы за коммунальные услуги") и пункты 115-119 Правил (предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)", - рассказал Хаминский. Следующим шагом юрист назвал направление официальной письменной претензии поставщику услуги и перечислил, что гражданам нужно описать в ней. "В ней нужно четко изложить суть проблемы: когда и по какой причине произошло отключение, когда причина была устранена (например, долг погашен), как долго длится задержка восстановления или в чем заключается незаконное требование оплаты. Укажите, какие нормы закона нарушены, приложите копии подтверждающих документов (квитанции, ваши обращения). Требуйте немедленного возобновления услуги и отмены незаконных платежей", - порекомендовал Хаминский. Юрист посоветовал гражданам установить срок для ответа на претензию и уточнил, что обычно это 3-5 рабочих дней. "Если претензия не возымела действия, обращайтесь с жалобами в контролирующие органы. Государственная жилищная инспекция Москвы и Московской области осуществляет контроль за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг. Роспотребнадзор защищает ваши права как потребителя коммунальных услуг. В случаях систематических нарушений или откровенного вымогательства следует обращаться в прокуратуру, которая осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов", - заключил Хаминский.

https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html

https://ria.ru/20250406/zhkkh-2009592528.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, жкх, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)