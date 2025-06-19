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ЦАХАЛ заявила о завершении очередной серии ударов по Ирану

ЦАХАЛ заявила о завершении очередной серии ударов по Ирану - РИА Новости, 19.06.2025

ЦАХАЛ заявила о завершении очередной серии ударов по Ирану

Порядка 20 истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершили серию ударов по военным объектам на территории Ирана, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:26:00+03:00

2025-06-19T15:26:00+03:00

2025-06-19T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Порядка 20 истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершили серию ударов по военным объектам на территории Ирана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов на западе Ирана. Атаки были направлены на объекты инфраструктуры ракет класса "земля-земля" и солдат иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что израильские самолеты зафиксировали передвижение иранских грузовиков с ракетами класса "земля-земля" и атаковали их по прибытии в пункты запуска. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета. 2025-06-19T15:26 true PT0M20S

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте