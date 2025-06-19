https://ria.ru/20250619/izrail-2023865823.html

В Израиле назвали основную цель в конфликте с Ираном

В Израиле назвали основную цель в конфликте с Ираном - РИА Новости, 19.06.2025

В Израиле назвали основную цель в конфликте с Ираном

Уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо - основная цель для Израиля в конфликте с Ираном, если она не будет достигнута, к премьер-министру Израиля РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:38:00+03:00

2025-06-19T12:38:00+03:00

2025-06-19T12:38:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо - основная цель для Израиля в конфликте с Ираном, если она не будет достигнута, к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху могут "возникнуть вопросы", заявил бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих газете Politico. "Если Фордо устоит, цель войны не будет достигнута, и у людей возникнут вопросы к Нетаньяху, зачем он ее начал", - заявил Фрейлих газете Politico. Он добавил, что, по мнению израильского правительства, по итогам военного конфликта Израилю потребуется поддержка Европы. В то же время, как заявил газете бывший сотрудник разведки США Мэттью Шумейкер, США может не удаться уничтожить ядерные объекты Ирана даже в случае прямого удара по ним. "Американские противобункерные бомбы "могут достичь глубины 200 футов (около 60 метров - ред.), но объекты Ирана находятся на глубине 300 футов (около 90 метров - ред.)", - приводит Politico слова Шумейкера. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250619/izrail-2023750022.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, рафаэль гросси, дональд трамп, politico, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте