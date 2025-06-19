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Израиль заявил об уничтожении главы ракетного подразделения "Хезболлы"
Израиль заявил об уничтожении главы ракетного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 19.06.2025
Израиль заявил об уничтожении главы ракетного подразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы ракетного подразделения шиитского движения "Хезболла" в районе Набатии на юге Ливана. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:54:00+03:00
2025-06-19T11:54:00+03:00
2025-06-19T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы ракетного подразделения шиитского движения "Хезболла" в районе Набатии на юге Ливана. "Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удар, ликвидировав террориста Мухаммада Ахмада Хрейса, командира ракетного подразделения "Хезболлы" штаба "Хебаа" в районе Набатия на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Как утверждает израильская армия, Хрейс ответственен на многочисленные обстрелы еврейского государства, а также неоднократно нарушал соглашение о перемирии, принятое властями Израиля и Ливана. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250617/hezbolly-2023438488.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла
Израиль заявил об уничтожении главы ракетного подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил об уничтожении главы подразделения "Хезболлы" Хрейса в Ливане