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В Израиле назвали число пострадавших от иранского обстрела - РИА Новости, 19.06.2025
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11:44 19.06.2025 (обновлено: 12:02 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/izrail-2023847468.html
В Израиле назвали число пострадавших от иранского обстрела
В Израиле назвали число пострадавших от иранского обстрела - РИА Новости, 19.06.2025
В Израиле назвали число пострадавших от иранского обстрела
Число пострадавших в Израиле из-за ракетного обстрела со стороны Ирана возросло до 65, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила в четверг... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:44:00+03:00
2025-06-19T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших в Израиле из-за ракетного обстрела со стороны Ирана возросло до 65, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила в четверг пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA)."Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь троим раненым, которые находятся в тяжелом состоянии, 2 пострадавшим с ранениями средней степени тяжести, 42 пострадавшим с легкими осколочными ранениями и еще 18 пострадавшим, получившим травмы пока пытались добраться до защищенных убежищ", - говорится в сообщении.Ранее израильские медики сообщали, что более 30 человек пострадали от иранского обстрела.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html
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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран
В Израиле назвали число пострадавших от иранского обстрела

В Израиле заявили о 65 пострадавших от утреннего обстрела, 3 в тяжелом состоянии

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших в Израиле из-за ракетного обстрела со стороны Ирана возросло до 65, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила в четверг пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).
"Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь троим раненым, которые находятся в тяжелом состоянии, 2 пострадавшим с ранениями средней степени тяжести, 42 пострадавшим с легкими осколочными ранениями и еще 18 пострадавшим, получившим травмы пока пытались добраться до защищенных убежищ", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
Ранее израильские медики сообщали, что более 30 человек пострадали от иранского обстрела.
В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана
08:00
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
 
В миреИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИран
 
 
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