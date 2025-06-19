КСИР Ирана заявил, что Израиль разместил средства ПВО в жилых районах
КСИР: Израиль разместил средства ПВО и ракетные комплексы в жилых районах
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильская система ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильская система ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть иранских вооруженных сил) утверждает, что Израиль разместил ПВО в жилых районах.
"Все военные центры были эвакуированы, и армия режима, прикрываясь общественными местами, разместила ракетные комплексы и комплексы противовоздушной обороны среди городских центров", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
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По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.