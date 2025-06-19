https://ria.ru/20250619/izrail-2023784195.html
СМИ: район тяжеловодного реактора в Хондабе подвергся удару Израиля
СМИ: район тяжеловодного реактора в Хондабе подвергся удару Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: район тяжеловодного реактора в Хондабе подвергся удару Израиля
Район тяжеловодного реактора в иранском Хондабе подвергся удару Израиля, угрозы утечки нет, сообщило агентство ISNA. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:01:00+03:00
2025-06-19T08:01:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Район тяжеловодного реактора в иранском Хондабе подвергся удару Израиля, угрозы утечки нет, сообщило агентство ISNA. "Район рядом с тяжеловодным реактором в Хондабе был атакован сионистским режимом. Власти говорят, что на объекте заранее провели эвакуацию, никакой угрозы, с точки зрения утечек, нет", - написало агентство. Оно не уточняет, когда именно была атака.В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщает, что удар был нанесен в районе 6 утра по местному времени (5.30 мск) в сторону объекта прилетели два ракетных снаряда, еще часть была сбита средствами противовоздушной обороны. Серьезного ущерба, по данным IRIB, не было.
https://ria.ru/20250619/izrail-2023783550.html
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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: район тяжеловодного реактора в Хондабе подвергся удару Израиля
ISNA: район тяжеловодного реактора в Хондабе подвергся удару Израиля