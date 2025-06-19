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СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо - РИА Новости, 19.06.2025
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03:35 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
Израиль может отправить свои десантно-диверсионные спецподразделения на иранский ядерный объект в Фордо в случае, если США откажутся наносить по нему удар,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:35:00+03:00
2025-06-19T03:35:00+03:00
в мире
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сша
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Израиль может отправить свои десантно-диверсионные спецподразделения на иранский ядерный объект в Фордо в случае, если США откажутся наносить по нему удар, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Они (израильская сторона - ред.) утверждают, что смогли бы нанести значительный ущерб объекту в Фордо даже если им придется делать это в одиночку... Одним из вариантов мог бы стать рискованный рейд коммандос... Израиль заявил администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, что, хоть они и не могут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут сделать это "с помощью людей", - пишет портал со ссылкой на израильских и американского чиновников. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html
https://ria.ru/20250613/chinovniki-2022640936.html
https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо

Axios: Израиль может отправить спецподразделения на ядерный объект в Фордо

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Израиль может отправить свои десантно-диверсионные спецподразделения на иранский ядерный объект в Фордо в случае, если США откажутся наносить по нему удар, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«
"Они (израильская сторона - ред.) утверждают, что смогли бы нанести значительный ущерб объекту в Фордо даже если им придется делать это в одиночку... Одним из вариантов мог бы стать рискованный рейд коммандос... Израиль заявил администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, что, хоть они и не могут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут сделать это "с помощью людей", - пишет портал со ссылкой на израильских и американского чиновников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
Вчера, 00:14
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израильские чиновники утверждают, что США разрешили Израилю атаковать Иран
13 июня, 13:02
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ
00:35
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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