СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
Axios: Израиль может отправить спецподразделения на ядерный объект в Фордо
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Израиль может отправить свои десантно-диверсионные спецподразделения на иранский ядерный объект в Фордо в случае, если США откажутся наносить по нему удар, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
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"Они (израильская сторона - ред.) утверждают, что смогли бы нанести значительный ущерб объекту в Фордо даже если им придется делать это в одиночку... Одним из вариантов мог бы стать рискованный рейд коммандос... Израиль заявил администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, что, хоть они и не могут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут сделать это "с помощью людей", - пишет портал со ссылкой на израильских и американского чиновников.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.