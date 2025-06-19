https://ria.ru/20250619/izrail-2023750022.html

В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана

В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана

Соединенные Штаты могут тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и бомбардировщик B-2 в аренду, чтобы Тель-Авив самостоятельно уничтожил иранский... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:59:00+03:00

2025-06-19T01:59:00+03:00

2025-06-19T01:59:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты могут тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и бомбардировщик B-2 в аренду, чтобы Тель-Авив самостоятельно уничтожил иранский центр обогащения урана в Фордо, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Но оба союзника могут выбрать и творческий подход — например, США могли бы передать израильтянам бомбу и самолет, включая пилота, для одной или двух миссий в качестве своего рода краткосрочной аренды с полным спектром услуг", — говорится в материале.Издание отмечает, что использование Израилем свертяжелой бомбы может заставить США вступить в войну с Ираном, что вряд ли приведет к санкциям со стороны международного сообщества."Превентивные войны, если они ведутся только во имя добра, больше не подлежат санкциям", — подчеркивается в материале.Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250614/magate-2022877737.html

https://ria.ru/20250613/iran-2022606311.html

https://ria.ru/20250613/udary-2022695062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте