В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана
BZ: США могут тайно передать Израилю бомбу для уничтожения ядерного центра
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты могут тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и бомбардировщик B-2 в аренду, чтобы Тель-Авив самостоятельно уничтожил иранский центр обогащения урана в Фордо, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Но оба союзника могут выбрать и творческий подход — например, США могли бы передать израильтянам бомбу и самолет, включая пилота, для одной или двух миссий в качестве своего рода краткосрочной аренды с полным спектром услуг", — говорится в материале.
"Превентивные войны, если они ведутся только во имя добра, больше не подлежат санкциям", — подчеркивается в материале.
Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.