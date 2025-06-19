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В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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01:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/izrail-2023750022.html
В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана
В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана
Соединенные Штаты могут тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и бомбардировщик B-2 в аренду, чтобы Тель-Авив самостоятельно уничтожил иранский... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:59:00+03:00
2025-06-19T01:59:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты могут тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и бомбардировщик B-2 в аренду, чтобы Тель-Авив самостоятельно уничтожил иранский центр обогащения урана в Фордо, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Но оба союзника могут выбрать и творческий подход — например, США могли бы передать израильтянам бомбу и самолет, включая пилота, для одной или двух миссий в качестве своего рода краткосрочной аренды с полным спектром услуг", — говорится в материале.Издание отмечает, что использование Израилем свертяжелой бомбы может заставить США вступить в войну с Ираном, что вряд ли приведет к санкциям со стороны международного сообщества."Превентивные войны, если они ведутся только во имя добра, больше не подлежат санкциям", — подчеркивается в материале.Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250614/magate-2022877737.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Германии раскрыли план Израиля для удара по ядерному центру Ирана

BZ: США могут тайно передать Израилю бомбу для уничтожения ядерного центра

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана
Центрифуги на заводе по обогащению урана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты могут тайно передать Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и бомбардировщик B-2 в аренду, чтобы Тель-Авив самостоятельно уничтожил иранский центр обогащения урана в Фордо, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Но оба союзника могут выбрать и творческий подход — например, США могли бы передать израильтянам бомбу и самолет, включая пилота, для одной или двух миссий в качестве своего рода краткосрочной аренды с полным спектром услуг", — говорится в материале.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских объектах Фордо и Хондабе
14 июня, 23:23
Издание отмечает, что использование Израилем свертяжелой бомбы может заставить США вступить в войну с Ираном, что вряд ли приведет к санкциям со стороны международного сообщества.
"Превентивные войны, если они ведутся только во имя добра, больше не подлежат санкциям", — подчеркивается в материале.
Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля
13 июня, 09:39
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо
13 июня, 19:06
 
В миреИзраильИранСШАB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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