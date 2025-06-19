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Корпорация МСП обеспечила предпринимателям кредиты на 1 трлн рублей - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/isaevich-2023919735.html
Корпорация МСП обеспечила предпринимателям кредиты на 1 трлн рублей
Корпорация МСП обеспечила предпринимателям кредиты на 1 трлн рублей - РИА Новости, 19.06.2025
Корпорация МСП обеспечила предпринимателям кредиты на 1 трлн рублей
Корпорация МСП нарастила портфель кредитов со своим обеспечением до 1 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:48:00+03:00
2025-06-19T14:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Корпорация МСП нарастила портфель кредитов со своим обеспечением до 1 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "На сегодняшний день портфель обязательств, которые мы условно несем перед банками за предпринимателя – 1 триллион рублей. Любая наша прибыль – это возможность увеличить объем гарантийной поддержки. За прошлый год МСП получили 470 миллиардов кредитов под нашу гарантию. И нам важно оставаться прибыльными, направлять всю нашу прибыль на поддержку и развитие предпринимательства, не создавая при этом проблем ни правительству, ни Минфину, ни Минэкономразвития", – заключил Исаевич. Он добавил, что после пятикратного роста прибыли по итогам 2024 года Корпорация намерена сохранить тренд роста прибыльности за счет оптимизации расходов и наращивания кредитного портфеля. "Чистая прибыль Корпорации за 2024 год превысила 10 миллиардов рублей. С 2022 года мы вышли в точку безубыточности, в том числе за счет работы с проблемной задолженностью. Мы внимательно следим, когда предприниматель перестает платить банку, приходим и выясняем, почему так. Чтобы банк в конце концов не задушил предпринимателя, мы помогаем найти оптимальное решение в виде реструктуризации, рефинансирования или хотя бы смены банка. Такая работа обеспечила нам свыше 6,2 миллиарда рублей", – рассказал Исаевич. Он добавил, что сейчас в стране наблюдается повышенный уровень дефолтности. При этом по инструментам, предлагаемым Корпорацией МСП, этот уровень в 2,5-3 раза ниже, чем в среднем по рынку. "Мы постоянно работаем с заемщиками и кредиторами, чтобы сократить дефолтность. Это для нас важно, и любую прибыль, которую мы получаем, мы направляем на развитие новых инструментов", – пояснил глава Корпорации МСП. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossiya-2023714598.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, пмэф
ПМЭФ-2025, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, ПМЭФ
Корпорация МСП обеспечила предпринимателям кредиты на 1 трлн рублей

Исаевич: Корпорация МСП обеспечила предпринимателям кредиты на 1 трлн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Корпорация МСП нарастила портфель кредитов со своим обеспечением до 1 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"На сегодняшний день портфель обязательств, которые мы условно несем перед банками за предпринимателя – 1 триллион рублей. Любая наша прибыль – это возможность увеличить объем гарантийной поддержки. За прошлый год МСП получили 470 миллиардов кредитов под нашу гарантию. И нам важно оставаться прибыльными, направлять всю нашу прибыль на поддержку и развитие предпринимательства, не создавая при этом проблем ни правительству, ни Минфину, ни Минэкономразвития", – заключил Исаевич.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Он добавил, что после пятикратного роста прибыли по итогам 2024 года Корпорация намерена сохранить тренд роста прибыльности за счет оптимизации расходов и наращивания кредитного портфеля.
"Чистая прибыль Корпорации за 2024 год превысила 10 миллиардов рублей. С 2022 года мы вышли в точку безубыточности, в том числе за счет работы с проблемной задолженностью. Мы внимательно следим, когда предприниматель перестает платить банку, приходим и выясняем, почему так. Чтобы банк в конце концов не задушил предпринимателя, мы помогаем найти оптимальное решение в виде реструктуризации, рефинансирования или хотя бы смены банка. Такая работа обеспечила нам свыше 6,2 миллиарда рублей", – рассказал Исаевич.
Он добавил, что сейчас в стране наблюдается повышенный уровень дефолтности. При этом по инструментам, предлагаемым Корпорацией МСП, этот уровень в 2,5-3 раза ниже, чем в среднем по рынку.
"Мы постоянно работаем с заемщиками и кредиторами, чтобы сократить дефолтность. Это для нас важно, и любую прибыль, которую мы получаем, мы направляем на развитие новых инструментов", – пояснил глава Корпорации МСП.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Твой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр ИсаевичПМЭФ
 
 
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