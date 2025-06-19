https://ria.ru/20250619/iran-2024041958.html

США и Иран провели телефонные переговоры, пишут СМИ

США и Иран провели телефонные переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2025

США и Иран провели телефонные переговоры, пишут СМИ

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели серию телефонных переговоров в попытке найти... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:30:00+03:00

2025-06-19T20:30:00+03:00

2025-06-19T20:30:00+03:00

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дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели серию телефонных переговоров в попытке найти дипломатическое решение эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. "Специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану на прошлой неделе, в попытке найти дипломатическое решение кризиса", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, Аракчи дал понять Уиткоффу, что Тегеран не вернется за стол переговоров с США, если Израиль не прекратит атаки. "Переговоры включали краткое обсуждение предложения США, сделанного Ирану в конце мая, которое направлено на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана, это предложение Тегеран до сих пор отвергал", - отмечает агентство. Отмечается, что переговоры сторон на этой неделе были "самыми содержательными" с тех пор, как Вашингтон и Тегеран начали обсуждать возможность сделки по ядерной программе исламской республики. По словам одного из источников, близкого к Тегерану, Аракчи заявил Уиткоффу, что Иран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если Вашингтон окажет давление на Израиль. "Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не сможет, если Израиль продолжит бомбардировки", - цитирует агентство другого собеседника. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html

https://ria.ru/20250618/egipet-2023471240.html

https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023247796.html

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в мире, иран, израиль, сша, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте