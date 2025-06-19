https://ria.ru/20250619/iran-2024024006.html

Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице

Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице - РИА Новости, 19.06.2025

Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице

Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана со стороны Израиля в ударе по больнице "Сорока", утверждая, что Иран полностью соблюдает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:56:00+03:00

2025-06-19T18:56:00+03:00

2025-06-19T18:56:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

дональд трамп

крейг мюррей

казем джалали

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023808630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b55c575fb0b6957b4a07b1d6eff5eb8a.jpg

ООН, 19 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана со стороны Израиля в ударе по больнице "Сорока", утверждая, что Иран полностью соблюдает международное гуманитарное право. В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) заявил, что Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей. "Иран категорически отвергает ложное заявление сионистов о нападении на больницу. Наши меры самообороны точны и полностью соответствуют международному праву, они направлены только против объектов, непосредственно участвующих в незаконной агрессии режима и поддерживающих ее", – указало постпредство ИРИ на странице в соцсети Х. Там же отметили, что Иран привержен международному гуманитарному праву и не наносит ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета. 2025-06-19T18:56 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте