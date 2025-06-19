Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице
Постпредство при ООН Ирана отвергло ложные обвинения Израиля в ударе по больнице
© AP Photo / Leo CorreaДым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
© AP Photo / Leo Correa
Дым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
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ООН, 19 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана со стороны Израиля в ударе по больнице "Сорока", утверждая, что Иран полностью соблюдает международное гуманитарное право.
В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) заявил, что Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей.
"Иран категорически отвергает ложное заявление сионистов о нападении на больницу. Наши меры самообороны точны и полностью соответствуют международному праву, они направлены только против объектов, непосредственно участвующих в незаконной агрессии режима и поддерживающих ее", – указало постпредство ИРИ на странице в соцсети Х.
Там же отметили, что Иран привержен международному гуманитарному праву и не наносит ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.