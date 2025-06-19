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Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице - РИА Новости, 19.06.2025
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18:56 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2024024006.html
Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице
Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице - РИА Новости, 19.06.2025
Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице
Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана со стороны Израиля в ударе по больнице "Сорока", утверждая, что Иран полностью соблюдает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:56:00+03:00
2025-06-19T18:56:00+03:00
в мире
иран
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ООН, 19 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана со стороны Израиля в ударе по больнице "Сорока", утверждая, что Иран полностью соблюдает международное гуманитарное право. В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) заявил, что Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей. "Иран категорически отвергает ложное заявление сионистов о нападении на больницу. Наши меры самообороны точны и полностью соответствуют международному праву, они направлены только против объектов, непосредственно участвующих в незаконной агрессии режима и поддерживающих ее", – указало постпредство ИРИ на странице в соцсети Х. Там же отметили, что Иран привержен международному гуманитарному праву и не наносит ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана
Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета.
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран отверг обвинения Израиля в ударе по больнице

Постпредство при ООН Ирана отвергло ложные обвинения Израиля в ударе по больнице

© AP Photo / Leo CorreaДым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Дым поднимается над зданием больничного комплекса Сорока после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
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ООН, 19 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана со стороны Израиля в ударе по больнице "Сорока", утверждая, что Иран полностью соблюдает международное гуманитарное право.
В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) заявил, что Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей.
"Иран категорически отвергает ложное заявление сионистов о нападении на больницу. Наши меры самообороны точны и полностью соответствуют международному праву, они направлены только против объектов, непосредственно участвующих в незаконной агрессии режима и поддерживающих ее", – указало постпредство ИРИ на странице в соцсети Х.
Там же отметили, что Иран привержен международному гуманитарному праву и не наносит ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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