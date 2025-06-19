Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал Израиль прекратить атаки на ядерные установки Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2023902324.html
МИД России призвал Израиль прекратить атаки на ядерные установки Ирана
МИД России призвал Израиль прекратить атаки на ядерные установки Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
МИД России призвал Израиль прекратить атаки на ядерные установки Ирана
Москва призывает Израиль немедленно прекратить атаки на ядерные установки и площадки Ирана, особенно обеспокоена безопасностью атомной электростанции "Бушер", в РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:07:00+03:00
2025-06-19T14:07:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
мария захарова
рафаэль гросси
дональд трамп
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd6f53801a0cacbbfc23f713c043d3b3.jpg
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва призывает Израиль немедленно прекратить атаки на ядерные установки и площадки Ирана, особенно обеспокоена безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. "Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющимися объектами проверочной деятельности МАГАТЭ, особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, рафаэль гросси, дональд трамп, бушерская аэс, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Бушерская АЭС, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД России призвал Израиль прекратить атаки на ядерные установки Ирана

Захарова: РФ призывает Израиль прекратить атаки на ядерные установки Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва призывает Израиль немедленно прекратить атаки на ядерные установки и площадки Ирана, особенно обеспокоена безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющимися объектами проверочной деятельности МАГАТЭ, особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана
Вчера, 16:04
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране
10:42
 
В миреИранИзраильРоссияМария ЗахароваРафаэль ГроссиДональд ТрампБушерская АЭСМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала