https://ria.ru/20250619/iran-2023888674.html

Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана

Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана

Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:32:00+03:00

2025-06-19T13:32:00+03:00

2025-06-19T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров. "Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации", - сказал Ушаков. Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность осуществлять в случае необходимости возможные посреднические усилия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, израиль, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире