https://ria.ru/20250619/iran-2023888674.html
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:32:00+03:00
2025-06-19T13:32:00+03:00
2025-06-19T13:32:00+03:00
россия
иран
израиль
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров. "Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации", - сказал Ушаков. Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность осуществлять в случае необходимости возможные посреднические усилия.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, израиль, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, Иран, Израиль, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
Си Цзиньпин: посредничество РФ поможет деэскалации конфликта Израиля и Ирана