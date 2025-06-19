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Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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13:32 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2023888674.html
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана
Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:32:00+03:00
2025-06-19T13:32:00+03:00
россия
иран
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юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров. "Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации", - сказал Ушаков. Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность осуществлять в случае необходимости возможные посреднические усилия.
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россия, иран, израиль, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, Иран, Израиль, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Си Цзиньпин высказался о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана

Си Цзиньпин: посредничество РФ поможет деэскалации конфликта Израиля и Ирана

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Си Цзиньпин считает, что посреднические усилия РФ в конфликте между Ираном и Израилем будут способствовать деэскалации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров.
"Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации", - сказал Ушаков.
Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность осуществлять в случае необходимости возможные посреднические усилия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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РоссияИранИзраильЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир ПутинВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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