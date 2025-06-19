https://ria.ru/20250619/iran-2023849350.html

Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев

Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.06.2025

Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев

Иранские мощности по обогащению урана размещены под землей, поэтому израильские удары их не повредили, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:50:00+03:00

2025-06-19T11:50:00+03:00

2025-06-19T11:50:00+03:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иранские мощности по обогащению урана размещены под землей, поэтому израильские удары их не повредили, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Насколько нам известно о структуре обогатительных предприятий, по которым наносились удары, в том числе в Натанзе, удары такой мощности не могли физически повредить подземные цеха", - сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума. "Физического разрушения обогатительных предприятий на сегодняшний день не наступило, выбросов радиации не фиксируется", - подчеркнул Лихачев. По его словам, риск ядерных инцидентов все равно есть, и это может быть связано в том числе с нарушением электроснабжения. "То, что иранцы спрятали глубоко в землю обогатительные предприятия, не значит, что они полностью выведены из зоны риска", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20250619/tramp-2023840415.html

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, в мире