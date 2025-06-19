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Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.06.2025
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11:50 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2023849350.html
Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев
Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.06.2025
Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев
Иранские мощности по обогащению урана размещены под землей, поэтому израильские удары их не повредили, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:50:00+03:00
2025-06-19T11:50:00+03:00
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иранские мощности по обогащению урана размещены под землей, поэтому израильские удары их не повредили, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Насколько нам известно о структуре обогатительных предприятий, по которым наносились удары, в том числе в Натанзе, удары такой мощности не могли физически повредить подземные цеха", - сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума. "Физического разрушения обогатительных предприятий на сегодняшний день не наступило, выбросов радиации не фиксируется", - подчеркнул Лихачев. По его словам, риск ядерных инцидентов все равно есть, и это может быть связано в том числе с нарушением электроснабжения. "То, что иранцы спрятали глубоко в землю обогатительные предприятия, не значит, что они полностью выведены из зоны риска", - добавил Лихачев.
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, в мире
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, В мире
Удары Израиля не повредили цеха по обогащению урана в Иране, заявил Лихачев

Лихачев: израильские удары не повредили иранские мощности по обогащению урана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Иранские мощности по обогащению урана размещены под землей, поэтому израильские удары их не повредили, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Насколько нам известно о структуре обогатительных предприятий, по которым наносились удары, в том числе в Натанзе, удары такой мощности не могли физически повредить подземные цеха", - сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.
"Физического разрушения обогатительных предприятий на сегодняшний день не наступило, выбросов радиации не фиксируется", - подчеркнул Лихачев.
По его словам, риск ядерных инцидентов все равно есть, и это может быть связано в том числе с нарушением электроснабжения.
"То, что иранцы спрятали глубоко в землю обогатительные предприятия, не значит, что они полностью выведены из зоны риска", - добавил Лихачев.
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Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильВ мире
 
 
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