https://ria.ru/20250619/iran-2023812260.html
Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме
Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.06.2025
Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме
АЭС "Бушер" в Иране работает в штатном режиме, угроз безопасности не просматривается, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:25:00+03:00
2025-06-19T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. АЭС "Бушер" в Иране работает в штатном режиме, угроз безопасности не просматривается, сообщило посольство РФ. "АЭС "Бушер" работает в штатном режиме. Угроз безопасности не просматриваем. Прорабатываются вопросы эвакуации жен и детей, а также сотрудников стройки, завершивших свою командировку", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250619/iran-2023799683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Иран, Россия, Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме
Посольство РФ в Иране сообщило о работе АЭС "Бушер" в штатном режиме