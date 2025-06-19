https://ria.ru/20250619/iran-2023812260.html

Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме

Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.06.2025

Иранская АЭС "Бушер" работает в штатном режиме

АЭС "Бушер" в Иране работает в штатном режиме, угроз безопасности не просматривается, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. АЭС "Бушер" в Иране работает в штатном режиме, угроз безопасности не просматривается, сообщило посольство РФ. "АЭС "Бушер" работает в штатном режиме. Угроз безопасности не просматриваем. Прорабатываются вопросы эвакуации жен и детей, а также сотрудников стройки, завершивших свою командировку", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250619/iran-2023799683.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире