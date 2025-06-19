https://ria.ru/20250619/iran-2023809431.html

Тегеран советует США не вмешиваться в конфликт с Израилем, заявил МИД Ирана

Тегеран советует США не вмешиваться в конфликт с Израилем, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Тегеран советует США не вмешиваться в конфликт с Израилем, заявил МИД Ирана

Иран советует США не вмешиваться в его конфликт с Израилем, имеет "все необходимые опции" на столе, заявил замглавы МИД РФ Казем Гариб-Абади. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:15:00+03:00

2025-06-19T10:15:00+03:00

2025-06-19T10:15:00+03:00

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казем гариб-абади

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Иран советует США не вмешиваться в его конфликт с Израилем, имеет "все необходимые опции" на столе, заявил замглавы МИД РФ Казем Гариб-Абади. "Наш совет США - если не хотят остановить агрессию, то хотя бы просто будьте наблюдателями. Мы не приветствуем какой-либо войны, никогда не хотели ее расширения. Конечно, у (иранских) военных, кто принимает решения, все необходимые опции на столе", - приводит его слова телеканал IRIB.

https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html

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в мире, сша, иран, израиль, казем гариб-абади, война израиля и ирана: последние новости о конфликте