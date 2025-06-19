https://ria.ru/20250619/iran-2023743561.html

Трамп завершил встречу по ситуации вокруг Ирана

Трамп завершил встречу по ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп завершил встречу по ситуации вокруг Ирана

Американский президент Дональд Трамп завершил встречу в Ситуационной комнате по эскалации между Израилем и Ираном, сообщил пул журналистов Белого дома. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:07:00+03:00

2025-06-19T01:07:00+03:00

2025-06-19T01:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп завершил встречу в Ситуационной комнате по эскалации между Израилем и Ираном, сообщил пул журналистов Белого дома. "По словам представителя Белого дома, встреча президента в Ситуационной комнате завершилась. Представитель не уточнил, во сколько она началась и как долго длилась", - говорится в распространенном заявлении. В среду Трамп объявил, что вскоре у него состоится совещание в ситуационной комнате по ситуации вокруг Ирана. При этом американский президент сообщал, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023731371.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте