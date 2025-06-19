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СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ

СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ

Целью удара Ирана в Израиле утром в четверг вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает иранское агентство IRNA. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:42:00+03:00

2025-06-19T08:42:00+03:00

2025-06-19T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Целью удара Ирана в Израиле утром в четверг вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает иранское агентство IRNA.По сообщению агентства, сама больница подверглась только действию взрывной волны и не получила повреждений."Основной целью атаки был крупный штаб командования и разведки армии Израиля C4I и лагерь разведки армии в технологическом парке Гав-Ям, находящиеся радом с больницей "Сорока", - говорится в сообщении.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Армейское радио Израиля заявляло о попадании одной из ракет в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны.

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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета. 2025-06-19T08:42 true PT0M20S

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израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, тель-авив