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СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.06.2025
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08:42 19.06.2025 (обновлено: 08:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran--2023789499.html
СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ
СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ
Целью удара Ирана в Израиле утром в четверг вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает иранское агентство IRNA. РИА Новости, 19.06.2025
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2025-06-19T08:56:00+03:00
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Целью удара Ирана в Израиле утром в четверг вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает иранское агентство IRNA.По сообщению агентства, сама больница подверглась только действию взрывной волны и не получила повреждений."Основной целью атаки был крупный штаб командования и разведки армии Израиля C4I и лагерь разведки армии в технологическом парке Гав-Ям, находящиеся радом с больницей "Сорока", - говорится в сообщении.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Армейское радио Израиля заявляло о попадании одной из ракет в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны.
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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана
Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета.
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израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, тель-авив
Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Иран, Тель-Авив
СМИ: целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ

Целью иранского удара вблизи больницы в Израиле был штаб ЦАХАЛ и разведобъект

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Целью удара Ирана в Израиле утром в четверг вблизи больницы был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, передает иранское агентство IRNA.
По сообщению агентства, сама больница подверглась только действию взрывной волны и не получила повреждений.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
"Основной целью атаки был крупный штаб командования и разведки армии Израиля C4I и лагерь разведки армии в технологическом парке Гав-Ям, находящиеся радом с больницей "Сорока", - говорится в сообщении.
В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Армейское радио Израиля заявляло о попадании одной из ракет в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
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