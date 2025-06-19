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В Ираке не заметили утечек радиации из ядерных объектов Ирана

В Ираке не заметили утечек радиации из ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

В Ираке не заметили утечек радиации из ядерных объектов Ирана

Иракские специалисты не наблюдают утечек радиации из ядерных объектов Ирана в результате израильских ударов, сообщил РИА Новости представитель Национального... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:55:00+03:00

2025-06-19T16:55:00+03:00

2025-06-19T16:59:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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БАГДАД, 19 июн - РИА Новости. Иракские специалисты не наблюдают утечек радиации из ядерных объектов Ирана в результате израильских ударов, сообщил РИА Новости представитель Национального управления по ядерному, радиологическому, химическому и биологическому регулированию Ахмед Худейр. "Пока нет реальных опасений по поводу атак на ядерные объекты. Не обнаружено ничего, указывающего на утечку радиации, как и показаний, выходящих за пределы нормы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что управление провело экстренное заседание, на котором рассматривался план действий на случай чрезвычайной ситуации. "Управление подтверждает полную готовность справиться с любой чрезвычайной ситуацией. Система раннего оповещения, развернутая во всех иракских провинциях, а также вдоль приграничной полосы, контролируется круглосуточно. Аварийные бригады мобилизованы, все устройства обнаружения оснащены для эффективной работы, чтобы быстро справиться с любым инцидентом", - отметил Худейр. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/risk-2022760101.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте