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В РФПИ рассказали об инвестициях в производство в Подмосковье
В РФПИ рассказали об инвестициях в производство в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
В РФПИ рассказали об инвестициях в производство в Подмосковье
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и поставщик оборудования горной и металлургической промышленности "Гормаш Глобал" инвестируют до 30 миллиардов рублей в РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:38:00+03:00
2025-06-19T10:38:00+03:00
2025-06-19T10:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и поставщик оборудования горной и металлургической промышленности "Гормаш Глобал" инвестируют до 30 миллиардов рублей в производственный кластер в Московской области по выпуску оборудования и машин для добычи твердых полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и компания "Гормаш Глобал" (поставщик оборудования и комплектующих для горной и металлургической промышленности) договорились о партнерстве для инвестиций строительство и развитие производственного кластера на территории Солнечногорского района Московской области по выпуску оборудования и машин для добычи твердых полезных ископаемых. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне до 30 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Планируется освоение выпуска техники для подземных горных работ, включая, в частности, погрузочно-доставочные машины, буровые проходческие и добычные машины. Планируемые показатели производительности завода – более 250 машин в год, добавили там. "Совместные инвестиции позволят значимо сократить зависимость российской горнодобывающей отрасли от зарубежного импорта и обеспечить сектор необходимым количеством техники для дальнейшего увеличения объемов производства", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его слова приводятся в сообщении пресс-службы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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московская область (подмосковье), россия, солнечногорский район, экономика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2025, Московская область (Подмосковье), Россия, Солнечногорский район, Экономика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
В РФПИ рассказали об инвестициях в производство в Подмосковье
РФПИ и поставщик горных машин инвестируют до 30 млрд руб в производство в МО