https://ria.ru/20250619/investfond-2024019407.html

ПСБ и ЦБСТ создадут инвестфонд для проектов двойного назначения

ПСБ и ЦБСТ создадут инвестфонд для проектов двойного назначения - РИА Новости, 19.06.2025

ПСБ и ЦБСТ создадут инвестфонд для проектов двойного назначения

ПСБ и "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о создании... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:44:00+03:00

2025-06-19T18:44:00+03:00

2025-06-19T18:54:00+03:00

псб (банк псб)

владимир якушев

единая россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, доказавших эффективность, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и секретарь Генсовета партии "Единая Россия", глава наблюдательного совета "Центра беспилотных систем и технологий" Владимир Якушев. ПСБ выступит якорным инвестором фонда целевым объемом 12 миллиардов рублей, также будут привлечены средства группы частных российских инвесторов. Поддержка фонда позволит ускорить процессы в рамках быстроразвивающегося и высокотехнологичного производства и поможет стартап-производителям востребованных продуктов получить необходимое для масштабирования и улучшения проектов финансирование. "Создание инвестфонда для поддержки технологий двойного назначения имеет важное стратегическое значение в сфере укрепления технологического суверенитета страны: этот механизм позволит совместить государственное и частное финансирование спецтеха и создать среду конкуренции идей. Спектр компаний и проектов для инвестиций охватывает широкий круг направлений — автономные системы, искусственный интеллект, робототехника, двигатели, сенсоры и датчики, связь и другие", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что создание фонда станет одним из первых шагов ПСБ в формировании эффективной экосистемы поддержки проектов в области спецтеха, главной целью которой станет содействие бесшовному переходу высокотехнологических компаний от стадии разработки прототипов до стадии масштабного производства. Доходность фонда оценивается более чем в 30% годовых. Фонд готов взаимодействовать с корпорациями, работающими над импортозамещением в сфере безопасности, но также сделает ставку на инвестиции в проекты DeepTech-компаний с глубокой научной и инженерной составляющей. Средний чек сделки в рамках распределения инвестиций составит 350 миллионов рублей. В состав команды, управляющего партнера фонда, войдут представители ведущих компаний с обширным опытом реализации инвестиционных сделок и глубокой экспертизой в сегменте спецтеха. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/psb-2023982257.html

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псб (банк псб), владимир якушев, единая россия