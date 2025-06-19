https://ria.ru/20250619/inostrantsy-2023988205.html

В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц

В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 19.06.2025

В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц

Более 800 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, внесены в реестр контролируемых лиц, сообщила РИА Новости начальник главного управления... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:30:00+03:00

2025-06-19T17:30:00+03:00

2025-06-19T17:30:00+03:00

пмэф-2025

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 800 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, внесены в реестр контролируемых лиц, сообщила РИА Новости начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. "С 5 февраля 2025 года введен режим высылки и запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают без исключения все нарушители миграционного законодательства. В настоящее время в нем содержатся сведения в отношении более 800 тысяч иностранцев", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Она добавила, что в отношении таких лиц предусмотрены определенные ограничения. В их числе — запрет управлять транспортом и оформлять водительское удостоверение, распоряжаться денежными средствами на счетах в российских банках и иных кредитных организациях, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать брак и другие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240808/putin-1965032184.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия