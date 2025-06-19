https://ria.ru/20250619/inostrantsy-2023988205.html
В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц
В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 19.06.2025
В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц
Более 800 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, внесены в реестр контролируемых лиц, сообщила РИА Новости начальник главного управления... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:30:00+03:00
2025-06-19T17:30:00+03:00
2025-06-19T17:30:00+03:00
пмэф-2025
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 800 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, внесены в реестр контролируемых лиц, сообщила РИА Новости начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. "С 5 февраля 2025 года введен режим высылки и запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают без исключения все нарушители миграционного законодательства. В настоящее время в нем содержатся сведения в отношении более 800 тысяч иностранцев", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Она добавила, что в отношении таких лиц предусмотрены определенные ограничения. В их числе — запрет управлять транспортом и оформлять водительское удостоверение, распоряжаться денежными средствами на счетах в российских банках и иных кредитных организациях, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать брак и другие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
ПМЭФ-2025, Валентина Казакова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В МВД назвали число иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц
Казакова: более 800 тысяч нарушивших закон в РФ иностранцев внесли в реестр
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 800 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, внесены в реестр контролируемых лиц, сообщила РИА Новости начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
"С 5 февраля 2025 года введен режим высылки и запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают без исключения все нарушители миграционного законодательства. В настоящее время в нем содержатся сведения в отношении более 800 тысяч иностранцев", - сказала она в кулуарах ПМЭФ.
Она добавила, что в отношении таких лиц предусмотрены определенные ограничения. В их числе — запрет управлять транспортом и оформлять водительское удостоверение, распоряжаться денежными средствами на счетах в российских банках и иных кредитных организациях, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать брак и другие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.