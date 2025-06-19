https://ria.ru/20250619/infobis-2023775985.html

Российский разработчик АПК планирует выйти на рынок Бразилии

Российский разработчик АПК планирует выйти на рынок Бразилии - РИА Новости, 19.06.2025

Российский разработчик АПК планирует выйти на рынок Бразилии

Российский разработчик системы автоматизации решений агропромышленного комплекса "ИнфоБиС" планирует выйти на рынок Бразилии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:27:00+03:00

2025-06-19T06:27:00+03:00

2025-06-19T06:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский разработчик системы автоматизации решений агропромышленного комплекса "ИнфоБиС" планирует выйти на рынок Бразилии, рассказал РИА Новости представитель компании-участника рынка FoodNet НТИ "ИнфоБиС" на площадке Петербургского международного экономического форума. "Мы планируем занять не менее 20 процентов рынка РФ… Придерживаясь логики сохранения здоровой конкурентной среды, способствующей развитию всех участников, мы в среднесрочной перспективе предполагаем, что вместе с нами на рынке будет существовать еще несколько игроков со значительной долей. Также мы рассматриваем возможность выхода на рынок Бразилии", - сказал представитель компании. Он отметил, что сейчас системой автоматизации решений в России пользуется более 500 сельхозпредприятий, с ее помощью обрабатываются более 8,5 миллиона гектаров. Система помогает контролировать производственные процессы: данные со множества датчиков фиксируются в онлайн-режиме, что позволяет сразу же видеть все действия, анализировать их. Решение фиксирует результаты выполнения всех работ на технике и отображает показатели обработанных гектаров, часов работы по каждому полю, механизатору. Это помогает формировать все необходимые данные для начисления зарплаты. "На уборке контролируется уровень наполнения бункера, скорость движения комбайна, фиксируются моменты выгрузки и определяется грузовик-получатель, который в дальнейшем взвешивается на весовой. Все эти данные формируют полную картину движения зерна с поля. При этом любые несанкционированные остановки или отклонения от маршрутов моментально вызывают оповещения, что позволяет исключать хищения. Данные о собранном урожае и его дальнейшем перемещении могут быть автоматически отправлены в государственную систему ФГИС "Зерно", - уточнил представитель компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250408/rossija-2009960689.html

https://ria.ru/20250618/ryabkov-2023620741.html

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экономика, технологии, россия, бразилия