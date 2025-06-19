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Президент Индонезии поблагодарил Россию за помощь во вступлении в БРИКС

Президент Индонезии поблагодарил Россию за помощь во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025

Президент Индонезии поблагодарил Россию за помощь во вступлении в БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил благодарность российской стороне за помощь во вступлении страны в БРИКС. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:28:00+03:00

2025-06-19T18:28:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто выразил благодарность российской стороне за помощь во вступлении страны в БРИКС. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить мою искреннюю признательность уважаемому господину президенту и российской стороне за всестороннюю поддержку, оказанную Республике Индонезия во вступлении в БРИКС в качестве полноправного участника", - сказал он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как отметил индонезийский лидер, переговоры с Путиным прошли в дружественной и продуктивной атмосфере. Он также выразил надежду, что его визит в Россию послужит укреплению отношений Москвы и Джакарты. "Я надеюсь, что мой визит станет важным шагом в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества России и Индонезии, и рад возможности завтра выступить на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме вместе с уважаемым господином президентом", - заявил Прабово Субианто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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